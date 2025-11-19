Modelo da Jamaica sofre queda grave durante desfile no Miss Universo e é retirada em maca
Modelo Gabrielle Henry estava desfilando em preliminar do evento quando não percebeu borda do palco
A representante jamaicana no Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, sofreu uma queda grave durante uma apresentação preliminar na passarela, na cidade de Nonthaburi, na Tailândia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento, que deixou o público em tensão.
Ao desfilar, a modelo acabou pisando para fora da borda do palco. Outro registro mostra que ela precisou ser retirada do local em uma maca. Até agora, não há informações sobre seu estado.
Pouco tempo antes, a Miss Grã-Bretanha também caiu durante a rodada de traje nacional, mas conseguiu se levantar rapidamente. A suspeita é que o palco estava escorregadio em razão do acúmulo de glitter e spray bronzeador.
Alguns relatos observam que o palco foi construído em formato de aréola, contendo um grande buraco no centro. Provavelmente, a Miss Jamaica não percebeu que se direcionava para este espaço no momento anterior à queda.
De acordo com o site TMZ, as modelos costumam ensaiar o desfile várias vezes. Ainda assim, o momento deixou grande parte do público surpreso.