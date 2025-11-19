A- A+

MUNDO Modelo da Jamaica sofre queda grave durante desfile no Miss Universo e é retirada em maca Modelo Gabrielle Henry estava desfilando em preliminar do evento quando não percebeu borda do palco

A representante jamaicana no Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, sofreu uma queda grave durante uma apresentação preliminar na passarela, na cidade de Nonthaburi, na Tailândia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento, que deixou o público em tensão.



Ao desfilar, a modelo acabou pisando para fora da borda do palco. Outro registro mostra que ela precisou ser retirada do local em uma maca. Até agora, não há informações sobre seu estado.

Momento de tensión en #MissUniverse 2025#GabrielleHenry, Miss #Jamaica, sufrió una fuerte caída durante su presentación y tuvo que ser retirada en camilla del escenario.



Hasta el momento se desconoce su estado de salud.#Oaxaca #twitteroax #Noticias pic.twitter.com/CwN1xSOvbM La Onda Oaxaca (@LaondaOaxaca) November 19, 2025

Pouco tempo antes, a Miss Grã-Bretanha também caiu durante a rodada de traje nacional, mas conseguiu se levantar rapidamente. A suspeita é que o palco estava escorregadio em razão do acúmulo de glitter e spray bronzeador.



Alguns relatos observam que o palco foi construído em formato de aréola, contendo um grande buraco no centro. Provavelmente, a Miss Jamaica não percebeu que se direcionava para este espaço no momento anterior à queda.

De acordo com o site TMZ, as modelos costumam ensaiar o desfile várias vezes. Ainda assim, o momento deixou grande parte do público surpreso.

