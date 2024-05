Modelo de 60 anos pode vencer Miss Universo Argentina neste sábado; veja critérios do concurso

A- A+

O Miss Universo Argentina acontece neste sábado, 25, a partir das 18h. Neste ano, uma novidade chamou a atenção do público: com o fim do limite de idade no concurso, uma das concorrentes é Alejandra Rodriguez, uma modelo de 60 anos.

Alejandra Rodríguez, aos 60 anos, conquistou o título da edição 2024 do Miss Universo Buenos Aires no dia 21 de abril.



Com a vitória, a modelo compete hoje pelo título nacional no Miss Argentina - e se sair vitoriosa, terá a oportunidade de representar o país no concurso internacional.

"Cheguei ao concurso por acaso, por meio de uma amiga que ficou sabendo do concurso inclusivo, sem limite de idade", contou Alejandra ao jornal argentino Clarín. "Eu sempre digo: tenho 60 anos, não tenho pretensão de parecer ter 30 anos e não quero que pensem que não tenho nenhuma ruga. É preciso levar bem os anos, mas sem se desfigurar para aparentar menos idade", constatou.

Até o ano passado, somente participantes de até 28 anos poderiam tentar o título. Em entrevista para o Clarín, Keno Manzur, organizador do evento, falou que é possível uma candidata mais velha vencer.



"Se a candidata tiver uma boa entrevista, for bem avaliada, souber expor bem sua história de vida, inspirar outras mulheres, for um exemplo a ser seguido, tiver um lindo desfile, disposição, disponibilidade, elegância no palco, segurança e confiança, obviamente que pode ganhar", declarou.

Além disso, ele considera que as candidatas devem conquistar o orgulho do público. Para ele, é importante "as mulheres argentinas se sintam orgulhosas de sua representante e se identifiquem [com ela]", disse.

Critérios de avaliação

Competição preliminar: Etapa que aconteceu na última quinta, 23. Cada candidata se apresenta em uma roupa de banho, demonstrando segurança; e em traje de gala, quando o garbo e a elegância são avaliados. Alejandra não venceu nenhuma dessas categorias.



Entrevista pessoal: Etapa que aconteceu na última sexta, 24. Cada candidata conta a sua história, como deseja inspirar pessoas e por que quer o título de Miss Universo Argentina. Com isso, o júri pode fazer perguntas relacionadas à vida pessoal da candidata, para avaliar se ela poderia representar todas as mulheres do país.



Compromisso: A candidata deve mostrar responsabilidade, com simpatia e gratidão com as marcas e pessoas que a apoiam.

