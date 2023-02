Modelo do clipe de Anitta fala sobre sucesso nas redes antes de ter Instagram hackeado

A- A+

Antes de ser chamado para o elenco do mais novo clipe de Anitta, na comunidade de Tijuquinha, no Rio de Janeiro, o modelo e empresário carioca Yuri Meirelles tinha 8,5 mil seguidores no Instagram. Mas, quando meio mundo descobriu que era ele o rapaz em que Anitta simulava sexo oral nas imagens vazadas na internet, este número chegou a 100 mil em 24h. Até a madrugada da última terça-feira, era 130 mil, quando a conta de Yuri foi hackeada.

"Não estava nem conseguindo mexer no Instagram direito", diz o carioca, de 22 anos. "Apareceu muita página de fofoca, pessoas inventando história. Veio todo tipo de gente querendo saber do clipe. Tive que desativar as notificações porque também tenho o meu trabalho". Yuri está tentando reaver a original com o próprio Instagram, mas, enquanto isso, tem usado a conta reserva @meirellesyuri.





Cena sem música

Foi justamente pela rede social que Yuri foi "descoberto" pela produção da cantora. Num primeiro contato, por WhatsApp, o modelo conta que não sabia de que artista ou cena se tratava a proposta. Só descobriu mais detalhes quando a negociação avançou.

"Fiquei muito tranquilo com Anitta. A gente brincou durante a gravação, ficamos super à vontade desde o primeiro momento", conta.

Para quem vem especulando sobre o teor da cena, que, gravada de longe, mostra Anitta aparentemente fazendo sexo oral no rapaz, ele avisa: "Gravamos de alguns ângulos, só vendo para saber, mas não foi nada explícito. Foi só uma encenação. Não vai ser nada muito "uau".

Yuri não faz ideia de qual hit vai acompanhar sua atuação: "Nem escutei a música. Eles ficavam escutando pelo fone para não vazar".

Veja também

luto Gloria Maria tinha receita secreta para cuidar da pele