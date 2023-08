Modelo, drogas e esclerose: conheça o namorado de Sandra Bullock que morreu aos 57 anos

A- A+

O namorado de Sandra Bullock, Bryan Randall, morreu aos 57 anos neste sábado, devido a complicações causadas pela Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença neurológica. No início de 2022, Sandra anunciou uma aposentadoria temporária. A imprensa internacional, então, passou a especular que o afastamento da atriz tenha sido para apoiar Bryan.

Randall conheceu a atriz em 2015, quando foi contratado por ela para fotografar o aniversário de cinco anos de Louis, filho de Sandra. Os dois passaram a viver juntos no ano seguinte, depois de ela ter adotado a segunda filha, Laila, de 10. Discreto, ele preferia ficar longe dos holofotes, mas a atriz volta e meia falava sobre o relacionamento, chamando Bryan de "amor da minha vida".

Randall era dono de sua própria empresa, especializada em registros fotográficos "em cenas ao ar livre e retratos infantis", segundo a Hollywood Life. Antes, porém, ele já feito parte do mundo da moda, tendo estampado inclusive publicações como a Vogue Paris e fazendo anúncio para grandes marcas, como Hugo Boss e Saint Lourent.

O sucesso como modelo o levou a trabalhar ao lado de estrelas como Cindy Crawford, em 2011. Acostumado aos holofotes, Randall também já havia se relacionado com outras celebridades, como Paris St. John, filha do ator Kristoff St. John, que descrevia o fotógrafo como "excêntrico", "engraçado", "jovem de coração" e com "espírito livre".

O antes de se tornar fotógrafo, Randall chegou a estudar por um período em uma escola de teatro de Los Angeles.



O fotógrafo é pai de Skylar Staten, que tem 29 anos e trabalha como modelo em Los Angeles. A jovem já havia perdido a mãe Janine, que também enfrentava uma luta contra vícios, tal qual o pai, segundo o jornal britânico The Sun. Bryan, porém, conseguiria deixar de usar entorpecentes, diferente de Janine, que morreu em 2004 por complicações do uso de drogas.

Após a perda da mãe, Skylar foi morar com uma avó, antes de retornar para Los Angeles, onde cursaria o ensino médio, mas de onde sairia logo depois, de mudança para o estado do Arizona, onde entraria na universidade. Atualmente, ela preferia se manter longe dos holofotes, usando inclusive apenas o nome da mãe.

Mesmo assim, Sandra Bullock já havia elogiado por diversas vezes o comportamento de Randall, afirmando que ele seria "o exemplo que gostaria que filhos tivessem".

"Sou alguém que passou pelo processo de divórcio. Encontrei o amor da minha vida. Temos dois filhos lindos - três filhos, a filha mais velha dele. É a melhor coisa de todas. Não quero dizer faça como eu faço, mas não preciso de um papel para ser uma parceira dedicada e uma mãe dedicada", contou a atriz em uma entrevista.

O diagnóstico de ELA foi dado a Randall há três anos. Sandra Bullock, de 59, e o fotógrafo estavam juntos há oito anos. "É com grande tristeza que compartilhamos que, em 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente após uma batalha de três anos contra a ELA.

Bryan escolheu, desde cedo, manter sua jornada com a doença privada e aqueles de nós que cuidamos dele, fizeram o possível para honrar seu pedido”, diz o comunicado oficial da família, nesta segunda-feira.

