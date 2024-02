A- A+

famosos Modelo, empresária e "Princesa do Chimarrão": quem é Lunara Campos, mãe do filho de Thor Batista Formada em ciências contábeis, gaúcha já foi finalista do Miss Rio Grande do Sul em 2011 e conheceu filho de Eike Batista em festa

Filho de Luma de Oliveira com Eike Batista, Thor Batista gerou surpresa, nesta semana, ao publicar fotos por meio das redes sociais mostrando o primeiro mês de nascimento do filho, batizado também como Thor e fruto de seu relacionamento com a empresária e modelo Lunara Campos. O registro do momento em família fez com que internautas resgatassem a coleção de polêmicas do rapaz de 32 anos, que, até bem pouco tempo atrás, gastava altas quantias em boates. Afinal, quem é a mulher de Thor Batista?

Gaúcha de Venâncio Aires e formada em ciências contábeis, Lunara Campos foi eleita princesa da 10ª Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), em 2008. Ela também chegou à final do concurso Miss Rio Grande do Sul, em 2011, e concorreu ao título de Musa do Sol no mesmo ano.

A gaúcha conheceu Thor numa festa em Porto Alegre. Na ocasião, ela chamou atenção do filho de Luma de Oliveira com seu 1,80 metro de altura e 92 centímetros de quadril. "O Thor é muito conhecido e está acostumado a ser assediado. Já eu não", disse Lunara em entrevista ao site "Folha do Mate", em 2014. "Ele está me ensinando a não dar bola para o assédio, porque sempre haverá as pessoas a favor e as que torcem contra, como tudo na vida", acrescentou.

Ativa no Instagram e com 24,7 mil seguidores na rede social, a gaúcha costuma fazer declarações de amor a Thor. "Parabéns por ser esse homem maravilhoso que me enche de paz e orgulho. Você merece as melhores coisas do mundo, e que continue assim lindo, amado, inteligente, amigo, fofo, melhor namorado e companheiro, meu príncipe que me faz feliz todos os dias. Você é daquelas chances boas que a vida não me daria duas vezes!", escreveu, num dos posts.

O bebê do casal — que vem sendo chamado de Thor II — é o primeiro neto de Eike e Luma. "Comemorando o primeiro mês do nosso amorzinho Thor II! Com a visita da família! Deus te abençoe e te proteja sempre meu menino lindo!", escreveu ela nas redes sociais. Thor II nasceu no dia 18 de janeiro. "Esse primeiro mês foi intenso, lindo, cheio de emoções, de muito amor, super cansativo mas muito feliz!", comentou a modelo.

As fotos da festa organizada por Thor e Lunara viralizaram neste fim de semana e muitos internautas ficaram surpresos com o filho de Eike Batista e Luma de Oliveira. "Meu Deus do céu ele só tem 32 anos????", questionou Brenda Vianna ao se deparar com as fotos do empresário. Vale lembrar que Thor é irmão de Olin Batista e nasceu em 1992.

Os comentários seguiram no X, antigo Twitter. "Quando que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?", disse um internauta.

