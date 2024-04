A- A+

estética Modelo ex-candidata a Miss Venezuela morre após complicações de cirurgia na boca Amigo conta que jornalista deu entrada no hospital para corrigir "caroço" no lábio superior

A modelo Wilevis Brito morreu, aos 24 anos, após ter complicações durante um procedimento estético no rosto, em Caracas, na Venezuela. Descrita pela imprensa local como "rainha de La Guaira", a jovem era conhecida por participar de concursos de beleza, como o Miss Venezuela, e atuar como jornalista em diferentes veículos de comunicação, como América Tucumán e A24.

A morte da modelo foi confirmada por amigos e autoridades nas redes sociais. "Em nome do coronel José Manuel Suárez Maldonado, prefeito bolivariano do município de Vargas; de Maíra Moreno de Suárez, primeira combatente do município de Vargas; e a grande família da prefeitura, nos unimos à dor que hoje embarga o Estado pelo falecimento da modelo", diz nota publicada no perfil de Wilevis.

Wilevis deu entrada no hospital no hospital para corrigir um "pequeno caroço" no lábio superior, de acordo com o jornal The Sun. A cirurgia maxilofacial foi realizada em 8 de abril num hospital de Caracas, onde ela morava.

"Ela estava sendo submetida a uma cirurgia na mandíbula devido ao desgaste maxilofacial e a um pequeno caroço que se formou na parte superior do lábio. Para evitar complicações futuras, ela decidiu fazer a cirurgia. Não por razões cosméticas ou de beleza, mas por questões de saúde. Ela aparentemente ficou bem após a operação, mas então as complicações começaram" disse um amigo da modelo à imprensa local.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas da morte. Segundo o portal La Verdad Vargas, Wilevis na Cerynel Fashion Academy no estado de La Guaira quando tinha apenas 8 anos de idade. Desde então, enveredou pelo mundo dos concursos de beleza.

Ela chegou a participar do Miss Venezuela e foi consagrada Rainha do Esporte de La Guaira 2023. Wilevis se formou jornalista e fez cursos de locução para trabalhar como apresentadora.

O fotógrafo Carlos Wong compartilhou, pelo Instagram, um vídeo em que Wilevis modela uma semana antes de sua morte.

"O destino é algo que não pode ser controlado. No final das contas, nunca saberemos qual será o último abraço, o último beijo, o último dia. Faça sempre o que realmente te deixa feliz", escreveu ele em sua conta no Instagram.

