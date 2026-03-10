A- A+

FAMOSOS Modelo que recebeu curtida e é seguida por Neymar procura deixar seguidores 'obcecados' por fotos Pauline Tantot expõe lado 'provocante' nas redes e em plataformas e define suas fotos como 'se o paraíso estivesse na terra'

O que seria apenas uma curtida casual em rede social virou motivo para bafafá nas redes. Mesmo a modelo Pauline Tantot sendo francesa, o like de Neymar não passou despercebido entre internautas brasileiros e o assunto logo repercutiu — inclusive com menções também a Bruna Biancardi, esposa do jogador, com quem ele tem duas filhas.

Apesar da repercussão negativa, o atleta continuou seguindo a influencer, que chama atenção pela criação de conteúdo adulto.

Aliás, quem acompanha de perto o conteúdo de Pauline sabe que ela gosta de expor o seu lado mais “provocante e sensual”. Ela mesma não esconde. “Sou suave e estou totalmente pronta para fazer você ficar obcecado”, diz ela em uma de suas páginas.





Em outra publicação, ela diz: “Estou tão feliz que você me encontrou… agora posso provocar você para sempre”. E talvez seja por querer provocar que ela publicou novas fotos com a legenda: “Eu já tenho a sua atenção agora?”, algo que os internautas brasileiros logo interpretaram como uma referência a Neymar, também por conta da música escolhida para a publicação “Parado no bailão”, de MC L da Vinte, que viralizou por conta das dancinhas do jogador.

O conteúdo, mesmo em redes que não permitem a publicação de fotos explícitas como o Instagram — que Neymar acompanha —, costumam ser regados de teor sensual. Algo que Pauline prefere descrever como “se o paraíso estivesse na terra” ou “apenas um pouco de doçura em um mundo corrido”.

Logo depois que a curtida repercutiu nas redes, o jogador se justificou: “Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram). quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente pra não causar isso! Hoje em dia é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram (que por incrível que pareça sirva pra isso)”.



Também com origens persas, Pauline soma mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha momentos de seu cotidiano, viagens e ensaios sensuais. Já nas plataformas de conteúdo adulto, mantém páginas também com grande volume de publicações e forte engajamento — com cerca de 800 mil curtidas. Além disso, a modelo também se envolve em outros negócios, como uma marca de biquínis e projetos voltados a cavalos.

Ela ainda tem uma irmã gêmea, Mathilde Tantot, que também produz conteúdo adulto. De acordo com a revista Quem, as duas, inclusive, já circularam em eventos frequentados por atletas durante o período em que Neymar atuava no Paris Saint-Germain. Em 2019, por exemplo, as irmãs estiveram entre os convidados do aniversário do jogador, celebrado em Paris.

