Celebridades Modelo solta indireta sobre a retomada do casal Vini Jr. e Virginia Fonseca; confira Pivô de separação do casal, que acaba de reatar, Day Magalhães diz que não se arrepende de ter divulgado prints

A modelo Day Magalhães afirmou, nesta quarta-feira (15), que "não se arrepende" de ter divulgado prints de conversas íntimas que vinha mantendo com o jogador Vini Jr, nos últimos dias, enquanto ele se relacionava com a influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca.

A polêmica gerada a partir da exposição das mensagens ganhou repercussão na imprensa internacional e levou ao término do meteórico affair entre Vini Jr e Virginia. Mas por um breve momento.

Na última terça-feira (14), o casal apareceu junto novamente. E Day Magalhães, mais uma vez, veio a público para se manifestar sobre a relação alheia.

A modelo, de 26 anos, decidiu abrir uma "caixinha de perguntas" por meio dos Stories no Instagram e não se esquivou de responder indagações de seguidores sobre a tal celeuma.

"Você se arrependeu de ter postado os prints?", questionou uma pessoa. Ao que ela afirmou, em tom irônico, com uma foto de um buquê de flores acompanhada da seguinte frase: "Bom dia, amores. Não foi por falta de aviso".

A imagem é uma referência indireta à fotografia que Virginia postou, também por meio das redes sociais, para justificar o motivo de ter aceitado o pedido de desculpas de Vini Jr. Depois de ter reconhecido a traição — e afirmado, em postagem no Instagram, que havia "se descuidado" e que estava pronto para "zerar tudo, sem mentiras, sem brigas, sem máscaras" —, o esportista enviou um buquê de flores e uma carta para a casa da influenciadora digital.

Virginia Fonseca, que documenta cada centímetro da vida com um sem-número de vídeos instantâneos nas redes sociais, registrou o fato em sua conta digital, é claro.

"Achei que, por mais que ele tenha errado, teve uma atitude de homem em me pedir desculpas", frisou a influenciadora digital, que compartilhou uma foto do tal buquê com os seguidores. Pois bem, na última terça-feira (14), lá estava ela, feliz da vida, na mansão que o atacante do Real Madrid possui no Rio de Janeiro.

O romance entre Virginia e Vini Jr parece ter decolado. Ao menos é isso o que Virginia, recém-separada do cantor Zé Felipe — que já engatou, aliás, um romance com a sertaneja Ana Castela —, tem feito questão de mostrar publicamente. Para tudo e para todos.

Na noite da última terça-feira (14), a influenciadora digital marcou presença no ensaio de quadra da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, na qual ocupa o posto de rainha de bateria, acompanhada da mãe de Vini Jr.

Mais cedo, pela manhã, ela compartilhou por Stories no Instagram que estava acompanhando a partida da Seleção Brasileira contra o Japão.

E mais. Sabe-se que Virginia tem uma viagem marcada para Madri, na Espanha, onde pretende se reencontrar com o jogador. Desta vez, elaa embarcará com os três filhos, frutos da antiga união com Zé Felipe — as crianças Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1.

