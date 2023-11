A- A+

Artes Plásticas Modigliani Bistrô inaugura exposição de pinturas em porcelana; saiba mais Mostra conta com obras assinadas por oito artistas mulheres e permanece em cartaz até fevereiro de 2024; As visitações ocorrem no horário de funcionamento todos os dias da semana, das 12h às 23h.

O restaurante Modigliani Bistrô, localizado no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, celebrou a produção artística feminina, na noite desta quarta-feira (22), na abertura da exposição “Modigliani Porcelana”, que reúne no espaço gastronômico obras de arte assinadas por oito mulheres.

Adriana Alliz, Jessica Martins, Patrícia Lessa, Vânia Notaro, Andréa Muniz, Maria L. D. de Mello, Sheyla Camargo e Zete Mota são as artistas com peças presentes na mostra. Cada uma delas leva para o restaurante dez pinturas feitas em pratos de porcelana, com narrativas, escolhas temáticas e estilos próprios.

“Abri esse espaço para alunas do meu curso de porcelana e também do curso do ateliê de Ploeg. A ideia é valorizar um pouco mais a porcelana, que é uma arte tão antiga e linda e que é pouco valorizada. Então, como tudo no Modigliani leva a arte, resolvemos juntar esses pratos", explicou Adriana Alliz, proprietária do restaurante e uma das curadoras da exposição.



"Cada artista fez a sua narrativa de forma livre. A gente tentou padronizar só o tamanho, mas cada um escolheu seu tipo de prato. Nesse nosso atual mundo é muito importante as mulheres se posicionarem. Aqui tem todo tipo de mulheres. São oito mulheres, cvada um com suas vivências", detalhou Sheyla Camargo, que fez a curadoria em parceira com Adriana Alliz.



A relação do Modigliani Bistrô com as artes existe desde a sua criação, partindo do seu nome, que faz referência ao pintor e escultor italiano Amadeo Modigliani, que inclusive serviu de inspiração para alguns dos pratos pintados pela anfitriã. As obras em cartaz também estão à venda, com preços a partir de R$ 240 e podem ser adquiridas no restaurante.



Alunas de arte em cartaz

Parte das artistas que compõem a mostra pintam no ateliê mantido por Adriana, onde ela ministra aulas de pintura para adultos e crianças. Outras são convidadas do ateliê comandado por Roberto Ploeg, artista plástico holandês radicado em Olinda.

“Modigliani Porcelana” deve permanecer em cartaz até fevereiro de 2024. As visitações ocorrem no horário de funcionamento do estabelecimento: todos os dias da semana, das 12h às 23h.

