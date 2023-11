A- A+

O restaurante Modigliani Bistrô, localizado no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, celebra a produção artística feminina. Com abertura marcada para esta quarta-feira (22), às 19h, a exposição “Modigliani Porcelana” reúne no espaço gastronômico obras de arte assinadas por oito mulheres.

Adriana Alliz, Jessica Martins, Patrícia Lessa, Vânia Notaro, Andréa Muniz, Maria L. D. de Mello, Sheyla Camargo e Zete Mota são as artistas com peças presentes na mostra. Cada uma delas leva para o restaurante dez pinturas feitas em pratos de porcelana, com narrativas, escolhas temáticas e estilos próprios.

“A ideia da exposição surgiu com a proposta de valorizar a arte da porcelana - técnica tão antiga, mas pouco difundida -, aproveitando o espaço do Modigliani Bistrô, que sempre teve a proposta de divulgar a arte agregada à gastronomia”, explica Adriana Alliz, que, além de comandar o restaurante, é artista visual, arte-educadora, arteterapeuta e design de interiores.



Parte das artistas que compõem a mostra pintam no ateliê mantido por Adriana, onde ela ministra aulas de pintura para adultos e crianças. Outras são convidadas do ateliê comandado por Roberto Ploeg, artista plástico holandês radicado em Olinda.

“Modigliani Porcelana” deve permanecer em cartaz até fevereiro de 2024. As visitações ocorrem no horário de funcionamento do estabelecimento: todos os dias da semana, das 12h às 23h.

A relação do Modigliani Bistrô com as artes existe desde a sua criação, partindo do seu nome, que faz referência ao pintor e escultor italiano Amadeo Modigliani. “Quando você entra no restaurante, percebe que há muitas obras expostas. Sempre faço exposições coletivas, os pratos são todos pintados à mão por mim, exponho releituras de Modigliani e de outros artistas, há lançamentos de livros e música ao vivo. Então, tudo dentro do Modigliani tem arte. É um espaço que trabalha a boa gastronomia, com a nossa chef Luciana Sultanum, agregada à arte”, afirma.



