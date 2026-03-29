BBB 26
Modo Turbo: Ana Paula assume a segunda liderança da semana no BBB 26
Nova liderança é definida em meio à dinâmica acelerada, com eliminação, Big Fone e formação imediata de um novo Paredão Triplo
Com o Modo Turbo a todo vapor, Ana Paula conquistou a segunda liderança consecutiva apenas nesta semana no Big Brother Brasil 26. A prova foi realizada neste domingo (29) e garantiu ao participante o posto máximo da casa.
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Mais cedo, Alberto Cowboy foi o 10º eliminado da edição, com 67,95% dos votos, após ser indicado ao paredão pela própria Ana Paula.
A dinâmica segue acelerada: um novo paredão será formado imediatamente. O Líder indica um participante; quem atendeu ao Big Fone - Milena - também empareda alguém; e a votação da casa completa a berlinda. Assim, será formado mais um Paredão Triplo.