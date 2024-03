"Modo Turbo" e indicado por segundo mais votado: como será a dinâmica desta semana no BBB 24

A- A+

Entrando no “Modo Turbo”, o BBB 24 promete uma semana agitada. Tadeu Schmidt revelou, durante o programa desta quinta-feira (28), como será a dinâmica do reality nos próximos dias.

Após a Prova do Líder, o vencedor indicará as duas pessoas que estão na sua mira. Já na sexta-feira (29), pela manhã, será realizada a Prova do Anjo, que será autoimune e não poderá imunizar outra pessoa.

No mesmo dia, no período da noite, haverá a formação do Paredão, que será triplo desta vez. O Líder indica um, o mais votado da casa vai para o Paredão e, por fim, o segundo mais votado da casa terá o direito de indicar alguém. A eliminação ocorre no domingo (31).

