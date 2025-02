"Moinho" abre programação do projeto Teça em Cena, com sessão gratuita no Teatro Milton Baccarelli

A- A+

O projeto Terça em Cena, voltado para a produção de estudantes e jovens artistas do teatro pernambucano, retorna ao Teatro Milton Baccarelli, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Abrindo a programação de 2025, a peça “Moinho” terá apresentação nesta terça-feira (11), às 19h.

Concebida a partir do texto da atriz e diretora Karol Spinelli, a montagem aborda a passagem do tempo, as transformações e impactos na vida de um grupo de pessoas unidas por laços familiares e afetivos. A obra nasceu de reflexões provocadas por situações ocorridas na vida da artista.

O espetáculo transita por dois ambientes: o interior de uma casa, com porta-retratos, uma mesa e duas cadeiras, e a Rua do Bom Jesus, representada por pisca-piscas, garrafas e lanternas. Clarice Lispector e seu livro “Água Viva” estão entre as inspirações da dramaturgia.

Karol também está presente na peça como atriz. Além dela, sobem ao palco Carmen Ferrí, Clara Victor, Eder Camargo, Eduardo Dealbar e Thiago Cavalcanti.

Os artistas envolvidos com a obras promoverão, no dia 18 de fevereiro, a oficina gratuita “Por toda brecha passa luz: a poesia e a luz como ferramentas para a imaginação”. A proposta da atividade é uma imersão nos procedimentos utilizados para a construção do universo de “Moinho”, com foco no desenvolvimento de jogos para que os participantes mesclem a poesia do corpo e da palavra.

Serão criadas pequenas cenas no final da vivência, com os participantes partilhando o início dos seus textos e a luz pensada para aquele momento. As inscrições devem ser feitas no Instagram do projeto (@tercaemcenaufpe).

