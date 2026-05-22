Mombojó volta à cena com o álbum "Solar" e show de estreia no Recife nesta sexta (22)
Banda pernambucana sobe ao palco da cidade para apresentar, pela primeira vez ao vivo, o disco que celebra seus 25 anos de estrada
Sob um Recife de luz quente, maresia e guitarras que parecem cintilar no fim da tarde, a banda pernambucana Mombojó estreia, nesta sexta hoje (22), o show de “Solar”, álbum recém-lançado e primeiro disco de inéditas do grupo em seis anos.
O trabalho chega como um reencontro com a pista, com a rua e com o desejo de celebrar a vida depois dos tempos de isolamento. Tudo embalado pela mistura já característica da banda entre indie, psicodelia, samba e música popular brasileira.
O show de estreia de “Solar” será no Brilho Cultural, bairro de Santo Antônio, centro do Recife, com abertura de Nailson Vieira – que participa do álbum –, a partir das 21h.
Recife como paisagem
“Todas as músicas carregam essa vontade de botar a cara no sol, sair pra dançar e se misturar com as pessoas”, afirma o vocalista Felipe S. sobre o clima de Solar”. O novo álbum mergulha nas referências afetivas e sonoras do Recife, cidade onde nasceu a Mombojó.
“Recife é de onde tiramos muitas das nossas referências musicais e estéticas”, comenta Felipe S. “Lugares ensolarados trazem naturalmente uma energia dançante e de festa.”
Mas, “Solar” amplia as conexões da banda: há colaborações com nomes internacionais, como Laetitia Sadier, da banda franco-britânica Stereolab, além dos franceses Hervé Salters (General Elektriks) e Anthony Malka. Do Brasil, colaboram Letrux, Sofia Freire, Domenico Lancellotti, Nailson Vieira, Quéops Negronski e Lucas Afonso.
O resultado aparece em oito faixas que transitam entre grooves hipnóticos, ciranda, sintetizadores psicodélicos e melodias contemplativas. “Solar” também marca o reencontro da banda com o produtor Léo D, parceiro de “Nadadenovo” (2004), disco de estreia.
Maturação
“Ao longo da nossa história eu comecei a pensar em como muitas vezes a gente se colocava nesse lugar de se cobrar para lançar algo novo meio às pressas”, confessa Felipe S., que comemora o fato de “Solar” ter tido mais tempo de maturação, de “ensaiar as músicas antes, ir pro estúdio, tocar junto, sentir o arranjo acontecendo ali. Acho que as músicas mais trabalhadas acabam criando mais afeto na gente… talvez nas pessoas também.”
“A gente teve que aprender a se adaptar às mudanças do mercado, da vida e da própria dinâmica entre a gente”, comenta Chiquinho, tecladista da banda.
“Mesmo com todas essas mudanças, ainda existe uma emoção real quando a gente faz música junto. Acho que isso mantém a banda viva”, complementa, ao comentar que, aos 25 anos de estrada, os integrantes da Mombojó residem em três estados diferentes do Brasil: Pernambuco, Bahia e São Paulo.
Dançar como resistência
Entre os destaques do disco estão “É o Poder da Dança”, espécie de mantra coletivo embalado pela referência sonora da banda turca Altin Gün; “Sob o Vento Forte”, que traz implícita reflexão sobre a crise climática; “Abaixo a Realidade”, parceria pop com Letrux, se aproxima muito da sonoridade empreendida pela carioca em seu trabalho.
Já a música “Em Cima da Areia”, parceria entre Felipe e sua filha Pilar, foi um insight a partir de um desenho da pequena. A faixa é atravessada pelo embalo da ciranda, com o trombone de Nailson Vieira; encerrando o álbum, “Canudo de Luz” – já gravada pelo Trio Eterno (Felipe S., André Édipo e Missionário José) – é a faixa mais coletiva do álbum, agregando os synths de Hervé Salters, as vozes de Sofia Freire e a bateria de Domenico Lancellotti.
Um pouco disso tudo estará no palco de Brilho Cultural na noite de hoje, em uma estreia que promete traduzir essa vibração em forma de experiência coletiva, entre guitarras solares, grooves quentes e refrões feitos para atravessar a madrugada.
SERVIÇO
Mombojó lança “Solar” / Abertura: Nailson Vieira
Quando: Sexta (22), a partir das 21h
Onde: Brilho Cultural/Edf. Douro - Rua Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, na Bilheteria Digital
Instagram: @mombojo / @brilhocultural