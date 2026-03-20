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SINGLE Mombojó lança "Mergulhando no mar" e antecipa clima do novo álbum que sai em abril Segundo single do disco aposta em calor, memória afetiva e mistura de ritmos para construir atmosfera litorânea

A banda Mombojó acaba de lançar, nesta sexta (20), o single “Mergulhando no Mar”, nova amostra do álbum que será lançado no fim de abril.

A faixa chega às plataformas digitais como a segunda prévia do trabalho e reforça a conexão do grupo com paisagens sonoras ligadas ao litoral.

Guiada por uma ideia central – o desejo de mergulho –, a música investe em elementos que evocam calor, maresia e água morna.

A proposta é transportar o ouvinte para um ambiente sensorial que remete às praias presentes no imaginário da banda, mesmo para quem está distante do mar.

Durante o processo de criação, o refrão ganhou destaque ao trabalhar essa vontade por meio da repetição, tendo como referência direta a experiênciada praia de Pedra de Xaréu, em Pernambuco. O resultado é uma construção que privilegia a atmosfera e a evocação de sensações físicas.

Em estúdio, a faixa passou por diferentes experimentações até alcançar sua forma definitiva. Em determinado momento, chegou a dialogar com a surf music, mas acabou se consolidando em um caminho próprio.

A banda define o resultado com humor como “samba-Mombojó”, uma levada conduzida por guitarra, teclado, baixo e bateria que, na segunda metade, dá lugar a uma inflexão mais contida, aproximando-se do indie rock.





*Com informações da assessoria

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