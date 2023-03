A- A+

Modern Cosmology Mombojó lança single com vocalista do grupo franco-britânico Stereolab e anuncia álbum Modern Cosmology é um projeto formado pela vocalista Laetitia Sadier, e os integrantes da banda recifense; canção "A time to blossom" estará no álbum "what will you grow now?"

O primeiro cartão de visitas do álbum de estreia do projeto Modern Cosmology, formado pela vocalista do grupo franco-britânico Stereolab, Laetitia Sadier, e os integrantes da banda recifense Mombojó, já está no ar: o single "A time to blossom" está disponível nas plataformas de música, nesta sexta-feira (24).



A canção versa sobre maturidade, sabedoria e autoconhecimento. "A time to blossom" é mais um capítulo da parceria iniciada em 2016, com o lançamento do EP “Summer Long”, criado durante um processo de colaboração entre Laetitia e Mombojó.



Durante a realização deste EP, Laetitia sugeriu que a colaboração se tornasse uma banda à parte e, na hora de lançar o material pro mundo, os seis decidiram apresentar-se ao público como Modern Cosmology.

"Materializar a existência do Modern Cosmology soa como a maior realização que o Mombojó poderia ter, realmente não existe outra meta!", comemorou Marcelo Machado, guitarrista do Mombojó.

O lançamento do single serve de preâmbulo para o álbum “What will you grow now?”, que começou a ser produzido no final de 2016 durante uma sessão de gravação que o Mombojó fez em um barco, subindo o rio Capibaribe em Recife, cidade natal da banda.



A faixa-título foi gravada durante a jam session fluvial, e as outras faixas foram gravadas cerca de um ano depois no em um estúdio de gravação na Universidade Federal de Pernambuco. O disco chega ainda neste semestre nas plataformas de música.

"Leva-nos do existencial ao essencial, convidando-nos a olhar para dentro e a ver "o que está essencialmente em" tudo o que passa. A música investiga as questões das forças vitais do espírito, numa chave imaterial para colocar todos os elementos do mundo em seu devido lugar, encontrados na confiança, caminho para uma vida juntos e agência de harmonia", contou Laetitia.

