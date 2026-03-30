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BBB 26 Momento entre Ana Paula e Jordana comove o BBB 26 e as redes: ''vi a dor no olhar dela'' Numa ação, os participantes ganharam um chocolate e um pequeno porta-retratos da própria família

Ana Paula Renault e Jordana protagonizaram um momento de emoção nesta segunda-feira, 30, no Big Brother Brasil 26. Os brothers receberam ovos de Páscoa com fotos da família em uma ação publicitária, e as duas se emocionaram ao lembrar de suas respectivas mães.

Durante a ação, os brothers participaram de uma espécie de "amigo secreto", e cada um ganhou um chocolate e um pequeno porta-retratos em formato de coração com imagens da própria família. Após a troca de presentes, Jordana estava emocionada falando sobre a própria mãe, e Ana Paula comentou: "Ela é a pessoa que mais te ama no mundo".

Em seguida, a mineira não conseguiu conter as lágrimas, e as duas choraram abraçadas sentadas no sofá. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que as duas protagonizam o momento de paz.



Confira o vídeo:

EMOCIONOU! Ana Paula se abre com Jordana e fala sobre a mãe da sister: "Ela é a pessoa que mais te ama no mundo."



Logo depois, Ana Paula não segura a emoção, se comove e recebe um abraço forte de Jordana em um dos momentos mais tocantes do #BBB26. pic.twitter.com/x8CrkoYOmt — Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) March 30, 2026

Muitos se encantaram com o vídeo, afirmando que Ana Paula pode estar emocionalmente abalada devido a um embate recente com Solange Couto. No início da tarde do último domingo, 29, a atriz disse que a jornalista teria sido "espraguejada" pela própria mãe, que morreu em 1998 em um acidente de carro.

"É melhor ser considerada mentirosa que ter sido espraguejada pela mãe. Você sabe que a minha mãe nunca me espraguejou? Você falou ali, sentada naquela poltrona. Para uma mãe espraguejar um filho", disparou Couto durante a discussão.

Ana Paula rebateu: "A minha mãe virou e falou assim, que, se eu tivesse um filho, ele seria difícil igual eu sou. Vê como você é um ser humano deplorável. Está se utilizando de algo que contei em um momento de descontração contra mim."

''Fora do jogo''

Mais tarde, Jordana comentou com Marciele e Samira sobre a interação com Ana Paula, e disse que sentiu a sister "fora do jogo" pela primeira vez. Para ela, a situação recente envolvendo Solange fez com que Ana Paula se emocionasse bastante, e o abraço entre as duas foi "instintivo".

"A Ana Paula estava vendo a foto com a minha mãe e começou a falar para eu aproveitar muito a minha mãe. Ali foi o primeiro momento em que eu consegui sentir a Ana Paula totalmente fora do jogo", refletiu Jordana.

Marciele completou: "Eu já senti a Ana Paula fora do jogo quando ela estava aqui nesse quarto falando do pai dela. Eu falei para ela o quanto eu era ligada ao meu pai e ela disse que era igual com o pai."

Na sequência, as três continuaram conversando, e Jordana disse que o momento foi verdadeiro. "Eu vi a dor no olhar dela e na fala, [dizendo] assim: ‘Aproveita a sua mãe’. Ela começou a se emocionar e eu me emocionei também."

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