paris Mona Lisa terá uma nova localização: saiba para onde estão levando a obra mais emblemática do Louvre A obra de arte mais famosa de Leonardo da Vinci terá um lugar melhor do que o atual

Um dos sinônimos da arte, sem dúvida, é a pintura da La Gioconda, popularmente conhecida como a Mona Lisa, que está no Museu do Louvre, em Paris, e cerca de 10 milhões de pessoas vão vê-la pessoalmente a cada ano. O retrato feito por Leonardo da Vinci na época do Renascimento, entre 1503 e 1506, está no museu parisiense desde 1804, mas agora está sendo considerada a possibilidade de mover a pintura com um objetivo específico.

Desde aquele ano mencionado, o Museu do Louvre recebe amantes da arte que desejam ver esse pedaço de história pertencente ao Renascimento, uma das obras mais aclamadas de todos os tempos. Historiadores não concordaram sobre a verdade de sua origem; no entanto, muitos aceitaram que é o retrato de Lisa del Giocondo, esposa de um comerciante florentino.

Sua posse mudou de mãos ao longo dos anos. Quando Leonardo Da Vinci faleceu, em 1519, esteve nas mãos de seu discípulo, Salai. Depois, passou para as mãos do rei Francisco I da França e, anos mais tarde, foi transferida para o Palácio de Versalhes, durante o reinado de Luís XIV. Atualmente, está no Museu do Louvre, onde, nos últimos anos, mais de 10 milhões de pessoas se aproximam anualmente para apreciá-la.

No entanto, muitas foram as reclamações dos turistas porque a distância à qual se pode chegar é um pouco distante e o espaço é reduzido, o que faz com que muitas pessoas se acumulem antes de poder chegar até ela.

Isso foi confirmado por Laurence des Cars, diretora do histórico museu. "Os visitantes não são recebidos adequadamente na sala atual, então sentimos que não estamos fazendo nosso trabalho corretamente", introduziu.

Portanto, para acabar com essa decepção dos amantes da arte que vão especialmente para ver esta obra, a decisão tomada a respeito foi de movê-la para uma sala própria no porão do museu. "É uma sala grande e a Mona Lisa está no fundo, atrás de um vidro de segurança, então à primeira vista parece um selo postal", confirmou Delieuvin.

Em resumo, o quadro será realocado para uma sala especial no Museu do Louvre para que os espectadores possam apreciá-lo com mais espaço para todos.

Uma nova teoria sobre a paisagem atrás da Mona Lisa

Investigações científicas no campo da paleontologia confirmaram a teoria da pesquisadora italiana Carla Gori, que sustenta que a modelo teria sido Bianca Giovanna Sforza, esposa de Galeazzo Sanseverino, mecenas e amigo de Leonardo, e primogênita de Ludovico il Moro, duque de Milão e senhor de Bobbio. Ou seja, já não seria Lisa del Giocondo, uma mulher de 24 anos, mãe de cinco filhos e esposa de um rico comerciante de seda florentino.

Novos estudos indicam que a cidade de Bobbio, um município de 3.500 habitantes na província de Piacenza, ao norte da Itália, é a paisagem pintada atrás da mulher, vista do castelo Malaspina Dal-Verme, construído a partir de 1304 e conhecido por Leonardo - que pintou sua obra mais famosa em 1503-.

"Os estudos (paleontológicos) realizados sobre os icnofósseis - rastros fossilizados de antigas formas de vida - demonstraram que as mesmas formas em pedra foram estudadas e reproduzidas por Leonardo no Códice Leicester", informou a agência de notícias Ansa.

Formada em filosofia e estudiosa dos manuscritos de Leonardo, Gori postula que a área era de grande interesse geológico para o artista, o que é confirmado por uma descoberta publicada pela prestigiosa revista especializada em geologia Rips (Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia), que concede "um valor científico absoluto" à sua teoria, segundo a historiadora citada pelo meio. Desta forma, a teoria de Gori é reafirmada com a descoberta científica sobre os microfósseis.

