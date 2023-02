Monica Bellucci e Tim Burton estão namorando em segredo há quatro meses, diz revista francesa

A- A+

A atriz italiana Monica Bellucci, de 58 anos, e o diretor americano Tim Burton, de 64, estariam vivendo um relacionamento há quatro meses. A notícia é matéria de capa da próxima edição da revista Paris Match, que chegará às bancas francesas nos próximos dias.

Segundo a publicação, eles se conheceram no Festival de Cannes de 2006 e recentemente se reencontraram em outro festival de cinema, em Lyon, em outubro do ano passado, quando Bellucci foi responsável por entregar uma homenagem do evento ao diretor.

A revista promete dar maiores detalhes sobre o início do relacionamento do possível casal, que vem mantendo a relação em segredo até o momento.

Burton teve uma relação de 13 anos com a atriz Helena Bonham Carter, de quem se separou em 2014. Já Bellucci viveu um relacionamento de 14 anos com o ator Vincent Cassel, de quem se separou em 2013.

