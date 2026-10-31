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Reality Show Mônica Fonseca é expulsa de "A Fazenda" após briga com Mayk Comunicado da produção afirma que participante "colocou em risco a integridade física" de colega ao tentar derrubá-lo sobre uma mesa

Mônica Fonseca foi expulsa de A Fazenda 18 neste sábado, 31. O anúncio foi feito após a participante ter se envolvido em uma discussão com Mayk Leão na festa durante a madrugada, com o colega caindo sobre uma mesa.

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"A participante Mônica infringiu uma das regras do jogo. Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso ela foi expulsa do programa. Está fora do jogo. Arrumem as coisas dela e deixem no camarim imediatamente", disse a fazendeira Ana Bruna, lendo um comunicado da produção do reality show.



Em seguida, os participantes tiveram reações divididas. Enquanto desafetos demonstraram alívio e comemoração, aliados se mostraram incrédulos, até mesmo chorando. "A participante Mônica infringiu uma das regras do jogo. Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso ela foi expulsa do programa. Está fora do jogo. Arrumem as coisas dela e deixem no camarim imediatamente", disse a fazendeira Ana Bruna, lendo um comunicado da produção do reality show.Em seguida, os participantes tiveram reações divididas. Enquanto desafetos demonstraram alívio e comemoração, aliados se mostraram incrédulos, até mesmo chorando.

Vocês acham que que Mônica realmente empurrou Mayk? #AFazenda18 https://t.co/FZayeXxZth — Lucas Souza (@lucassouzaofl) October 31, 2026 Entenda a expulsão de Mônica Fonseca em "A Fazenda 18"

Durante a madrugada, Mayk e Mônica se estranharam. A dupla trocou ofensas e provocações. Durante a madrugada, Mayk e Mônica se estranharam. A dupla trocou ofensas e provocações.

Em determinado momento, Mayk tentou passar entre ela e uma pequena mesa, com as câmeras indicando uma movimentação da participante tentando derrubá-lo.



Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe de Fonseca falou sobre a expulsão: "A caminhada da Mônica no reality chegou ao fim, mas tudo o que ela viveu, construiu e marcou por lá continua com a gente! Agora começa um novo capítulo aqui fora, e nós estaremos aqui para acompanhar".

Segundo a produção do programa, o ato colocou "em risco a integridade física" de Mayk Leão.

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