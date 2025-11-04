Monique Alfradique vive a ambiciosa Thamires em "Êta Mundo Melhor"; conheça

A- A+

Monique Alfradique não esconde que assumiu uma posição bem defensiva na hora de explicar sua personagem em “Êta Mundo Melhor”, da Globo. Na pele da dúbia Thamires, a atriz de 39 anos encara um papel que desafia rótulos e expectativas.



Sua personagem é movida por ambição e estratégia, capaz de provocar reviravoltas intensas sem jamais se render à vilania.



“Acho que ela é responsável por muitas reviravoltas na trama, mas, ainda assim, não tem a vilania e a maldade no coração. Ela é ambiciosa e estrategista”, explica.



Personagem

Na história de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, Tamires é a nova gerente do Dancing. Ela assumiu o negócio no lugar de Clarice, papel de Marianna Armelinni em “Êta Mundo Bom!”, sua prima.



Não tem o menor talento para os negócios e está sempre colocando o Dancing em risco. Bonita e sedutora, é apaixonada por Ernesto, vivido por Eriberto Leão, mas não compactua com suas vilanias. No entanto, apronta das suas.



“Thamires é apaixonada por ela mesma e talvez seja esse o ponto de encontro com o Ernesto. São dois narcisistas”, afirma.



Caráter duvidoso

Com o decorrer da trama, Monique aposta na dubiedade da personagem, que desafia expectativas e provoca reações ambíguas no público. “Ela é estrategista, cheia de nuances ambiciosas. Vão ter dúvida sobre o caráter da Tamires. Vão se apaixonar pelas danças, os shows”, adianta a atriz, sugerindo que a personagem transita entre o charme e a manipulação com naturalidade.



Para mergulhar no universo do Dancing, Monique encarou uma série de laboratórios e workshops. A ideia era fazer uma imersão na estética das décadas de 1940 e 1950.



“A gente fez muita aula de dança. Estamos fazendo até hoje. Fizemos charleston, bolero, samba de gafieira e jazz contemporâneo. Foram várias composições que ajudaram a chegar”, aponta.



