Monique Evans conheceu Cacá Werneck em um clínica psiquiátrica: "Mandou cinco dúzias de rosas"

A- A+

Leia também

• Eliezer conta que saiu do 'BBB' devendo R$ 300 mil e que divide todas as contas com Viih Tube

• Gay, casado e pai de 4 filhos: conheça pastor que vai unir Monique Evans e DJ Cacá Werneck

A modelo e apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck sobem ao altar nesta quinta-feira (16) para selar a união de 10 anos. As duas se conheceram em um dos momentos mais difíceis na vida de Monique, quando ela estava em uma clínica tratando a Síndrome de Borderline.

— Conheci pelo Facebook e ela foi me visitar na clínica. Mandou cinco dúzias de rosas para lá. Eu não podia nem colocar num vaso, porque não podia ter vidro. Tive que pôr as flores no lixo. Quando saí da clínica, a Cacá disse: “Posso te fazer mais feliz que qualquer homem” — contou Monique em entrevista ao Globo, quando revelou que sofria da síndrome desde a adolescência, mas que só teve o diagnóstico em 2013, quando foi internada numa clínica psiquiátrica.

— Sofro desde pequenininha. Não posso dizer nunca mais, porque tenho que viver cada dia. É uma coisa muito séria e só fui diagnosticada na primeira vez que me internei. Quem sofre desta doença, quando está com uma dor muito grande na alma, prefere que a dor seja física.

O relacionamento com Cacá Werneck foi fundamental para que a apresentadora seguisse adiante depois da internação. A DJ foi a primeira mulher com quem ela se relacionou.

— Nunca tinha ficado com mulher na minha vida. Eu estava há quatro anos sem beijar na boca, sem transar. Expliquei que nunca tinha dado nem beijo numa mulher e que ela ia ter que ter paciência. Demorei séculos para dar o primeiro beijo. Na primeira transa, tudo que ela fazia, eu copiava, porque eu não sabia o que mulher fazia com mulher. Me apaixonei pela Cacá, pela alma dela, pelo cuidado que tem comigo — contou.

A mãe e o filho da apresentadora aceitaram a relação homoafetiva. Armando, filho de Monique com Pedrinho Aguinaga (escolhido o homem mais bonito do Brasil nos anos 70) mandou mensagem afirmando "o que eu mais quero é te ver feliz".

Sobre quem diz que ela iniciou o relacionamento com Cacá para aparecer na mídia, Monique deixou uma resposta:

— Nunca namoraria a Cacá só para isso, como já disseram. Eu quase não saio, fico dentro de casa. Sou convidada para todos os lugares, mas não vou.

O casamento

A cerimônia que vai oficializar a união de Monique Evans e Cacá Werneck será realizada nesta quinta-feira (16) em um sítio em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e será comandada pelo pastor Marcos Gladstone, amigo de longa data da apresentadora.

Cerca de 230 pessoas foram convidadas para a festa religiosa. O investimento total realizado pelo casal para a festa foi de aproximadamente R$ 800 mil. A informação foi passada pelas responsáveis pela decoração do espaço, Babi Campos e Michele Simas, ao gshow.

Veja também

Coágulo Tony Ramos passa por cirurgia para drenar coágulo no cérebro, no Rio de Janeiro