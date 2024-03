Monique Kessous se apresenta domingo (17), em Olinda

A- A+

Autora de canções que integraram as trilhas de várias novelas da TV Globo nos últimos anos, a cantora, compositora e instrumentista carioca Monique Kessous aporta em Olinda, no próximo domingo (17), com o show “O meu som é seu de perto”. A apresentação acontecerá na Casa Estação da Luz, que abre seus portões a partir das 16h.

Monique vem celebrando seus 15 anos de carreira fonográfica com turnê que vem percorrendo algumas cidades do Brasil. Ela chega acompanhada do multiinstrumentista Pedro Franco. Juntos, eles farão um show em formato acústico, com algumas canções já conhecidas da artista, como “Eu sem você” e “Frio”, além de apresentar ao público músicas inéditas.

Monique Kessous tem três discos lançados – “Com essa cor” (2008), “Monique Kessous” (2010) e “Dentro de mim cabe o mundo” (2016) – e desde a infância já dava mostras de seu envolvimento com a música. Na adolescência, estudou canto lírico e popular e piano, assim como também aprendeu a tocar violão com seu principal parceiro artístico, o irmão Denny Kessous.

Em 2001, Monique fez seu primeiro show, no Teatro Ipanema. Após conhecer Roberto Menescal, foi convidada a participar de projetos que impulsionaram sua trajetória e culminaram na gravação do seu primeiro álbum, em 2008. Foi agraciada, em 2011, com o Prêmio Multishow, como Artista Revelação.

Ao longo desses anos de trajetória, já se apresentou em festivais de música Brasil afora e já trocou figurinhas musicais – seja em shows, em seus discos ou como convidada – com artistas como Elba Ramalho, Paulinho Moska, Ney Matogrosso, Fagner, Chico César e João Cavalcanti.

Monique Kessous, com o show “O meu som é seu de perto”

Quando: Domingo (17), a partir das 16h

Onde: Casa Estação da Luz. Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo - Olinda/PE

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 60 (social), R$ 40 (meia), R$ 480 (mesa), à venda no Sympla e na bilheteria do local

