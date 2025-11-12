A- A+

Música Monsters of Rock 2026 anuncia Lynyrd Skynyrd na programação; saiba mais Turnê no Brasil em 2017 da banda norte-americana foi cancelada devido ao tratamento da filha do vocalista



A banda norte-americana Lynyrd Skynyrd foi confirmada na edição de 2026 do Monsters of Rock, festival que será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 4 de abril. A programação também conta com Guns n' Roses entre as atrações con confirmadas.

Banda de hits famosos como "Sweet Home Alabama", "Free Bird" e "Simple Man", a Lynyrd Skynyrd é formada por Johnny Van Zant (vocalista), Rickey Medlocke (guitarrista), Mark “Sparky” Matejka (guitarrista), Michael Cartellone (baterista), Keith Christopher (baixista), Peter Keys (tecladista), Carol Chase (coro) e Stacy Michelle (coro).

Monsters of Rock

A última edição do festival foi promovida em abril deste ano, reunindo atrações de peso como Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius, entre outras.

Ingressos:

À venda no site Via Gogo, os ingressos contemplam várias categorias de pista, camarote, backstage e fanzone. Confira:



Pista Premium - R$ 1.350 (inteira); R$ 675 (meia)

Pista - R$ 750 (inteira); R$ 375 (meia)

Cadeira Inferior - R$ 950 (inteira); R$ 475 (meia)

Cadeira Superior - R$ 600 (inteira); R$ 300 (meia)

Backstage Mirante - R$ 3.090 (inteira); R$ 2.415 (meia)

Fan Zone Pista Premium - R$ 2.850 (inteira); R$ 2.175 (meia)

Fan Zone Cadeira Inferior - R$ 2.450 (inteira); R$ 1.975 (meia)

