internet Monstros e memes: Bonecas Labubu surfam na onda do soft power chinês As bonecas pequenas e peludas conquistaram o mundo e foram parar até nas bolsas de celebridades como Rihanna e Cher

Pequenas, peludas e exibindo dentes afiados, as bonecas monstruosas Labubu da fabricante chinesa de brinquedos Pop Mart conquistaram o mundo, atraindo multidões entusiasmadas em lojas internacionais e adornando as bolsas de celebridades como Rihanna e Cher.

A Pop Mart, com sede em Pequim, faz parte de uma onda crescente de exportações culturais chinesas que estão ganhando força no exterior, embaixadoras peludas de uma China "cool" até mesmo em lugares associados à opinião pública mais negativa sobre Pequim, como Europa e América do Norte.

Os Labubus, que normalmente custam cerca de US$ 40, são lançados em quantidades limitadas e vendidos em "caixas surpresa", o que significa que os compradores não sabem o modelo exato que receberão.

As bonecas são "um pouco excêntricas, feiosas e muito inclusivas, então as pessoas se identificam", disse a designer de interiores Lucy Shitova à AFP em uma loja Pop Mart em Londres, onde as vendas presenciais dos Labubus foram suspensas por temores de que os fãs se tornem violentos em sua busca pelos brinquedos. "Agora tudo viraliza... por causa das mídias sociais. E sim, é legal. É diferente."





Enquanto os países vizinhos do Leste Asiático, Coreia do Sul e Japão, são mundialmente reconhecidos por sua moda sofisticada, cinema e música pop, a indústria cinematográfica e musical da China, fortemente censurada, tem lutado para atrair o público internacional, e o exportador de roupas mais conhecido do país é o site de fast fashion Shein. Há poucos casos de sucesso de empresas chinesas que vendem produtos de luxo com suas próprias marcas, diante de estereótipos de produtos baratos e de baixa qualidade.

"Tem sido difícil para os consumidores mundiais perceberem a China como uma nação criadora de marcas", disse Fan Yang, da Universidade de Maryland, à AFP.

A Pop Mart contrariou a tendência, gerando imitações apelidadas pelos usuários das redes sociais de "lafufus" e vídeos detalhados no YouTube sobre como verificar a autenticidade de uma boneca.

Marcas como a grife de roupas femininas Shushu/Tong, a Marchen, de Xangai, e a fabricante de bolsas Songmont, de Pequim, também ganharam reconhecimento internacional nos últimos anos. "Pode ser apenas uma questão de tempo até que ainda mais marcas chinesas se tornem globalmente reconhecidas", disse Yang.

Efeito TikTok

Por meio de exportações virais como a Labubu, a China está "passando por uma mudança de soft power, em que seus produtos e imagem são cada vez mais populares entre os jovens ocidentais", disse Allison Malmsten, analista da Daxue Consulting, com sede na China. Malmsten disse acreditar que as mídias sociais poderiam impulsionar a imagem global da China "semelhante à do Japão dos anos 80 a 2010, com Pokémon e Nintendo".

O aplicativo de vídeo TikTok — desenvolvido pela chinesa ByteDance — abriu caminho para a ascensão do Labubu ao se tornar o primeiro produto de marca chinesa indispensável para jovens em todo o mundo. Joshua Kurlantzick, do Conselho de Relações Exteriores (CFR), disse à AFP que "o TikTok provavelmente desempenhou um papel na mudança de mentalidade dos consumidores sobre a China".

O TikTok, que está oficialmente bloqueado na China, mas ainda acessível com software VPN, tem mais de um bilhão de usuários, incluindo o que a empresa afirma ser quase metade da população dos EUA.

O aplicativo se tornou um foco de preocupações com a segurança nacional nos Estados Unidos, com uma proposta de proibição levando usuários americanos do TikTok a migrar para outro aplicativo chinês, o Rednote, onde foram recebidos como "refugiados" digitais.

Um canal para memes e tendências da moda chineses nas mídias sociais, o TikTok hospeda mais de 1,7 milhão de vídeos sobre o Labubu.

Labubumania

As exportações culturais podem "melhorar a imagem da China como um lugar que possui empresas capazes de produzir bens ou serviços globalmente atraentes", disse Kurlantzick, do CFR, à AFP. "Não sei o quanto, se é que isso afeta, a imagem do Estado ou do governo da China", disse ele, apontando como o inegável soft power da Coreia do Sul não se traduziu em níveis semelhantes de poder político.

Embora brinquedos de pelúcia por si só possam não se traduzir em poder real, a imagem global caótica dos Estados Unidos sob a presidência de Trump pode beneficiar a percepção da China, disse Yang, da Universidade de Maryland. "A conexão que muitos fazem entre o aparente declínio do soft power dos EUA e a potencial ascensão da imagem global da China pode refletir o quão profundamente os dois países estão interligados na mente das pessoas cujas vidas são impactadas por ambos simultaneamente", disse ela à AFP.

No mínimo, o charme de Labubu parece estar promovendo o interesse pela China entre a geração mais jovem. "É como um vírus. Todo mundo quer", disse Anelya Batalova, mãe de três filhos do Cazaquistão, à AFP no parque temático Pop Mart em Pequim.

A catariana Maryam Hammadi, de 11 anos, posou para fotos em frente a uma estátua gigante de Labubu. "No nosso país, eles adoram Labubu", disse ela. "Então, quando perceberem que a origem do Labubu está na China, eles gostariam de vir ver as diferenças."

