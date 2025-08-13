Qua, 13 de Agosto

Montagem do palco para a gravação do DVD de Priscila Senna começa no Marco Zero

Show gratuito ocorre no dia 27 de agosto, com participação de Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Tayara Andreza e a dupla Maiara e Maraisa

Montagem do palco para gravação do DVD de Priscila Senna, no Marco ZeroMontagem do palco para gravação do DVD de Priscila Senna, no Marco Zero - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Começaram os preparativos para a gravação do DVD de Priscila Senna. O palco já está sendo montado para o show que acontece no dia 27 de agosto, no Marco Zero, no Bairro do Recife. 

A performance gratuita celebra 15 anos de carreira da Musa do brega pernambucano e já conta com a participação de artistas como Maiara e Maraisa, Simone Mendes, Liniker, Pablo, Manuh Batidão, Tayara Andreza e a dupla Iguinho e Lulinha.

A gravação audiovisual é intitulada “TBT da Musa” e mistura os clássicos e as novas produções. Entre algumas músicas que o público pode esperar durante a noite estão "Novo Namorado", Não Sou a Única" e "Baby Fala Pra mim".

• Roberta Sá se apresenta no Recife com o show "Tudo Que Cantei Sou", dia 27 de setembro; confira

• Priscila Senna estreia como atriz em filme de comédia romântica, previsto para o final de 2025

• Priscila Senna grava música inédita ao vivo durante show na Festa de Agosto em São Lourenço da Mata

