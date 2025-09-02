A- A+

RIO DE JANEIRO Monumento em homenagem a Martinho da Vila no Rio terá 14,2 metros de altura; veja o projeto O responsável pela obra será o escultor Mário Pitanguy, o mesmo que fez a estátua de Zico em Quintino

O monumento que o bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, ganhará em homenagem ao cantor e compositor Martinho da Vila terá 14,2 metros de altura. Será uma escultura do artista, em bronze e em tamanho real, que ficará sobre uma grande coroa. O projeto foi idealizado pelo carnavalesco Paulo Barros, tendo como inspiração a música “Canta, canta, minha gente”, lançada em 1974 e um dos clássicos do sambista.

O responsável pela obra será o escultor Mário Pitanguy, que já fez a estátua de Zico, inaugurada em agosto do ano passado, na Praça Quintino Bocaiuva, em Quintino, em homenagem aos 70 anos do ex-jogador, completados em 2023.

Nesta última segunda-feira, todo vestido de branco, Martinho teve suas medidas tiradas pelo escultor para a confecção da escultura. A homenagem em vida é planejada pela prefeitura do Rio e deve ficar pronta no início de 2026.





Esboço de como ficará coroa sobre a qual será instalada estátua em tamanho real de Martinho da Vila — Foto: Divulgação

— Amigos! Estou feliz da Vila. O perfeito Eduardo Paes vai erguer um monumento em Vila Isabel, com uma enorme estátua minha que será um ponto turístico. Viva o bairro de Noel — comemorou o artista, de 87 anos.





A escultura de Martinho, que ficará na Praça Barão de Drumond, custará R$ 608 mil. A enorme coroa, em aço, será confeccionada à parte. Para a sua execução e as obras na Praça Barão de Drumond, a Secretaria municipal de Conservação estima gastar R$ 4,84 milhões — a licitação está marcada para o dia 19 de setembro.

O secretário de Conservação, Diego Vaz, foi até a residência de Martinho acompanhar a medição.

— Eternizar um dos maiores nomes da nossa história em apenas um ato é desafiador. A melhor forma de retratar o legado do Martinho nesse monumento foi representar a alegria. A possibilidade de mostrar que, mesmo na adversidade, a vida vai melhorar — disse Vaz.

