Projeto Monumentos Virtuais promove sessão digital de videoperformances, neste domingo (22)

Neste domingo (22), o Monumentos Virtuais irá promover o lançamento digital de duas performances audiovisuais, de teor denunciativo e sociocêntrico, com o intuito de resgatar e significar perspectivas não institucionais sobre a realidadea urbana. Com acesso livre, a sessão terá início às 18h, no canal da plataforma transmídia, e contará com uma bate-papo ao vivo com os artistas envolvidos.

A plataforma, desenvolvida por Alexandre Salomão, Lara Bione e Luiz Manuel, é um acervo audiovisual democratizante e de viés político, no sentido mais amplo da palavra. Através do projeto, o coletivo de artistas busca aprofundar o diálogo estabelecido entre os indivíduos, seus corpos e expressões, com os espaços públicos que ocupam e suas reverberações nas estruturas sociais.

“É uma resposta à nossa própria contestação e indignação. A importância da construção da história através da nossa própria ótica refletida na construção de seu próprio monumento é uma autonomia necessária”, explica Alexandre Salomão. “Os monumentos virtuais surgiram para repensar a forma como está a distribuição e o acesso aos bens públicos e culturais. São produções performáticas audiovisuais coletivas sobre nossos valores de representação, nossas memórias e culturas”.

Na live, duas videoperfomances serão exibidas: “Roberta da Silva”, idealizada e dirigida pela multiartista Pérola Pessoa, em memória da travesti queimada viva no Cais de Santa Rita, no centro Recife, assim como o clipe de “Abordagem”, uma colaboração entre a rapper Agô MC e Neguinho MC, dirigido coletivamente pelas integrantes do Na Caça Coletivo (Agô MC, Amanda Timóteo, Thalligeira e Chicolhares) e Lara Bione.

“Para este momento, selecionamos o trabalho da artista Thallia Maria, que propôs um videoclipe da música ‘Abordagem’ da rapper Agô MC, de combate ao racismo, o qual traz a dissidência sexual atenta sobre o debate de raça ser prioritário e, inclusive, elemento que define os padrões de gênero e sexualidade impostos na contemporaneidade, além do envolvimento de outros artistas negros sob forte conotação comunitária. E o trabalho da Pérola Pessoa, “Roberta da Silva”, que propõe uma ação direta no local onde Roberta da Silva foi queimada viva no Recife, com a construção de um memorial e de uma intervenção estética - a artista tem como pressuposto que sua ação pressione a Prefeitura do Recife para a construção da Casa de Acolhimento LGBT municipal”, ressalta a curadora Akuenda Translesbicha.

Serviço

Lançamento de videoperformances

Domingo (22), às 18h

Na plataforma transmídia "Monumentos Virtuais"

Acesso livre e gratuito

https://www.youtube.com/@monumentosvirtuais4354

