MÚSICA Moptop ressurge após 15 anos com novo disco e show no Recife neste domingo (6) Banda carioca de indie rock lançou "Long Day" e faz mini-turnê em cinco cidades brasileiras

Após um hiato de 15 anos, a banda carioca Moptop, um dos nomes de relevo na cena indie rock dos anos 2000, volta à ativa com novo álbum, “Long Day”, e uma breve turnê por cinco cidades brasileiras, incluindo Recife, que receberá a banda neste domingo (6), no Estelita, bairro do Cabanga.

A casa abre suas portas às 17h e o evento terá também as participações das bandas Lady Newton e Lupa. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Um dia antes, no sábado (5), eles se apresentam em Belo Horizonte (MG), e a circulação seguirá pelo Rio de Janeiro (RJ), dia 10/7; São Paulo (SP), dias 12/7 e 13/7; e Curitiba (PR), no dia 18/7.

Moptop

Trafegando esteticamente pelo indie rock e pela sensibilidade melódica do britpop, a Moptop foi formada em 2004, por Gabriel Marques (voz/guitarra), Rodrigo Curi (guitarra), Daniel Campos (baixo) e Mario Mamede (bateria).

Em sua discografia, são dois álbuns gravados pela Universal Music, “Moptop” (2006) e “Como se Comportar” (2008). Eles também participaram do DVD e álbum “MTV Ao Vivo 5 Bandas de Rock” (2007), dividido com outros grupos do gênero.

A Moptop teve uma trajetória de destaque no cenário musical brasileiro até 2010, ano em que a banda “encerrou” suas atividades.

Retorno

Dois integrantes da Moptop residem no exterior, atualmente: Gabriel Marques, em Los Angeles (EUA), e Rodrigo Curi, em Brisbane (Austrália).

Após se presentear com um violão novo, em seu aniversário, Gabriel percebeu que novas músicas começaram a fluir. “Chegou um ponto que pensei: ‘cara, preciso voltar para a música de alguma maneira!’, e foram surgindo umas músicas. Do nada, falei: ‘essa música é boa… essa aqui é boa. Será que eu ainda sei fazer?’ E aí, mandei pro [Rodrigo] Curi”, conta Gabriel.

Do processo de gravação, de modo totalmente independente, cada um gravando em sua casa ou home studio, foi tomando forma o que seria, então, o terceiro álbum da Moptop, “Long Day” – que, inicialmente, se chamaria “Ghosts” – registrado de forma remota, em três continentes: América do Norte, América do Sul e Oceania.

“Long Day”

Com dez faixas – todas em inglês –, “Long Day” contou com mixagem de Daniel Carvalho (Caetano Veloso, Los Hermanos, Nação Zumbi e Marisa Monte) e masterização de Fred Kevorkian (The White Stripes, Iggy Pop, The National), em Nova York.

No álbum, a banda traz as urgências e questões existenciais que já abordavam antes, mas sob uma nova perspectiva, a da meia idade.

“É sobre uma ansiedade existencial, das dificuldades, principalmente na meia-idade, que a gente tá passando, de se desligar… é sobre o que tá acontecendo no mundo. A gente sente que tá perdendo o controle sobre o que está acontecendo no mundo”, diz Gabriel.

“Essas coisas estão vindo, de novo, muito fortes, e isso acaba impulsionando a parte criativa e artística e a minha maneira de abordar essas questões, mas, com o olhar da minha idade”, completa.

Recife

Moptop já esteve, pelo menos, outras duas vezes no Recife – o Abril Pro Rock de 2007, por exemplo, foi uma delas. “Recife é uma cidade que é referência musical. E o Moptop cresceu no Recife ao longo dos anos. Ela está no top quatro ou cinco de cidades com mais ouvintes do Moptop”, diz Gabriel.

No show deste domingo (6), eles tocarão canções do “Long Day”, mas, também, canções emblemas dos álbuns anteriores, como "O Rock Acabou", "Sempre Igual", "Contramão" e "Aonde Quer Chegar".

SERVIÇO

Moptop no Recife

Abertura: Lady Newton e Lupa

Quando: Domingo (6), a partir das 17h

Onde: Estelita Bar - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, no Sympla

Instagram: @moptopoficial / @estelita.recife

