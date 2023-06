Moradores brigam na Justiça para remoção de estátuas gigantes de Transformers nos EUA

A- A+

Com cerca de três metros, as estátuas dos Bumblebee e Optimus Prime causaram uma briga entre moradores do bairro de Georgetown, em Washington, e o caso foi parar na Justiça. Após dois anos de confusão entre os vizinhos, o professor da Universidade de Goeorgetown Newton Howard, de 53 anos, foi obrigado a retirar os robôs da porta de sua residência nos Estados Unidos.

Segundo o The New York Times, cada estatua custou cerca de US$ 25 mil (o equivalente a R$ 125 mil) e foram encomendadas em janeiro de 2021. Desde então, os personagens atraíram a atenção de turistas e de quem passava pelo local. Apesar disso, os vizinhos dos robôs não gostaram da situação e levaram o caso à Comissão Conselheira da Vizinhança de Georgetown, alegando que as estátuas não contribuem com a preservação histórica da cidade.

"As pessoas vêm a Georgetown porque é Georgetown. É um bairro pitoresco", diz a moradora Sally Quinn. Howard foi ao conselho protestar pela permanência, mas foi obrigado a retirar as estátuas em 25 de maio.

De acordo com a defesa de Howard, "as pessoas não entenderam a questão", disse o Senador Paul Strauss . "Você fala sobre compatibilidade com um distrito histórico? Tecnicamente, esses caras são milenares. Eu digo, eles são pré-históricos".

Jordynn Jenkins, um estudante da Universidade onde Howard leciona, começou uma petição para manter as estátuas. "Elas trazem felicidade para aqueles que cruzam com elas", escreveu ele.

