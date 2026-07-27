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MEMÓRIA Moraes Moreira será celebrado em musical com apresentação no Recife em setembro Cantor e compositor baiano ganha homenagem em "Moraes Musical Moreira", com turnê nacional a partir de agosto

Artista permanente, mesmo em sua ausência (física), o cantor, compositor e violonista baiano Moraes Moreira (1947-2020) ganha mais uma celebração em memória, dessa vez com "Moraes Musical Moreira", a partir de agosto em palcos Brasil afora, inclusive no Recife, por onde chega em setembro, no Teatro Luiz Mendonça.

O eterno Novo Baiano de Ituaçu (BA), que no último 8 de julho, se por aqui estivesse, teria completado 79 anos, terá suas vivências levadas ao palco no musical dirigido pela atriz e coreógrafa Ana Paula Bouzas. Salvador será a primeira capita a receber o espetáculo.





Trio elétrico e sertanejo

Para além da formação dos Novos Baianos e de ter sido precursor do Carnaval baiano, vai ser também a partir da trajetória de Moraes no Sertão que o musical vai se pautar.

"Sou ouvinte de Moraes Moreira desde a minha infância. Meu corpo se formou em movimento pela música popular brasileira: em casa, nos auditórios das escolas, nas festas de rua, nos teatros. Entendi que pra viver a riqueza da obra de Moraes no palco – em teatro, dança e música – a gente precisaria trazer, junto com ele, o povo que inspirou e eternizou sua criação, porque Moraes é um artista da massa", ressalta a diretora.

Ela complementa afirmando que o musical é "nossa declaração carinhosa a esse assombro criativo que ele é, o nosso desejo de partilhar a presença de um patrimônio musical brasileiro em nossos corpos, celebrar a magnitude de quem viveu em estado constante de inspiração, numa conexão profunda, sincera e refinada entre a sua arte e seu povo”.



No espetáculo, o público é levado a uma travessia pela obra de Moraes, em todo o seu universo criativo, desde Ituaçu até estrada Brasil e mundo afora - inclusive passando pelo primeiro disco do grupo Novoa Baianos, na década de 1970, "É Ferro na Boneca".

Moraes é Frevo

No Recife, vai ser sob o coro de "Pombo Correio, voa depressa; e esta carta leva para o meu amor" que Moraes Moreira vai ser novamente celebrado.



Cidadão recifense em 1998, Moraes é Frevo, tal qual o álbum homônimo lançado em 2024, idealizado pela Orquestra Frevo do Mundo, com o pernambucano Pupillo à frente da produção de dez faixas que reuniu nomes como Lenine, Maria Rita, Céu e Criolo.



No disco, os arranjos de sopro foram regidos pelos maestros Duda, Spok, Nilsinho Amarante e Henrique Albino.

Para o musical, sobem ao palco a atriz Julia Tizumba e o ator Cris Meirelles, que se juntam ao músico e cordelista Rodrigo Sestrem.



Diana Ramos, Luíza Muricy, Kadu Veiga, Mano Leone, Nana Nevez, Ofámirô, Rapha Gouveia, Sabiá e Saulo Ilogoní completam o elenco.

"Moraes Musical Moreira" é produzido pela Maré Produções Culturais, apresentado pelo Ministério da Cultura e realizado através da Leia Rouanet.

SERVIÇO

Turnê nacional "Moraes Musical Moreira" (Salvador, Recife, Brasília, Rio de Janeiro

Quando: no Recife, de 4 a 6 de setembro

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu), em Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 25 (ainda não estão sendo vendidos)

Informações: @moraesmusicalmoreira





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