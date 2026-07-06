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LUTO Mordida de macaco? Relatório preliminar aponta causa da morte da atriz turca Ece Irtem, aos 35 anos Rosto conhecido em novelas como 'Coração de mãe' e 'Yasak Elma', artista esteve na Tailândia antes de sofrer infarto; investigações seguem em andamento

O relatório preliminar do Instituto de Medicina Legal da Turquia concluiu que a morte da atriz turca Ece İrtem, aos 35 anos, aconteceu em decorrência de um infarto. O documento, divulgado nesta segunda-feira (6) pela imprensa local, não encontrou indícios de agressão, envenenamento ou qualquer lesão traumática capaz de explicar a morte. As autoridades ressaltam, porém, que a conclusão ainda não é definitiva e depende da emissão do laudo final. A suspeita envolvendo a mordida de um macaco, durante viagem da artista à Tailândia, segue em análise.

Conhecida por interpretar a personagem Hande na novela "Coração de mãe", Ece foi encontrada morta em casa, em Istambul, no dia 15 de junho. Desde então, diferentes hipóteses vêm sendo analisadas pelas autoridades. A possibilidade referente à mordida de um macaco foi levantada pelo advogado Uğur Gökkoyun, que acompanha o caso, e ganhou repercussão na imprensa turca após a informação de que Ece apresentava ferimentos nos braços. Também é investigada a hipótese de sepse, uma infecção generalizada que poderia ter se desenvolvido a partir dessas lesões.

Segundo o relatório preliminar, no entanto, não foram identificados sinais de trauma ou envenenamento no corpo da atriz. Ainda assim, os investigadores continuam analisando as marcas encontradas em seus braços para determinar se elas têm alguma relação com a morte.

As autoridades afirmam que o resultado divulgado corresponde apenas à avaliação inicial da autópsia. A causa oficial da morte só será confirmada após a conclusão dos exames laboratoriais e das demais análises periciais, que integrarão o relatório definitivo.

Comoção na Turquia

Rosto famoso em novelas turcas, entre as quais "Yeni Gelin" (2017) e "Yasak Elma" (2018-2023), Ece morreu no dia seguinte em que completou 35 anos. Desde então, familiares têm buscado respostas sobre as circunstâncias que levaram à morte repentina da atriz.

Segundo Gökkoyun, a suspeita envolvendo a mordida de um macaco na Tailândia surgiu após conversas com parentes da artista e da constatação de três cicatrizes em seu braço esquerdo. Segundo os relatos recebidos pelo advogado, os ferimentos teriam sido provocados pelo animal durante uma viagem recente ao país asiático.

Em entrevista concedida à jornalista turca Birsen Altuntaş, o advogado afirmou ter consultado especialistas para entender os possíveis desdobramentos do caso. Segundo ele, foi informado de que lesões causadas por mordidas de macacos podem, em situações raras, desencadear complicações graves, incluindo quadros de sepse — popularmente conhecida como infecção generalizada.

"Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia", declarou o advogado.

Poucos dias antes de morrer, em 10 de junho, Ece publicou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotografias em que aparecia sorridente, vestindo uma roupa vermelha estampada durante viagem por países do sul da Ásia.

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