FAMOSOS Moreno misterioso que teria feito Ana de Armas esquecer Tom Cruise é baiano e ex de Ivete Sangalo Marcelo Valente é empresário com trânsito no universo dos famosos e vive há cerca de 10 anos nos Estados Unidos

A atriz Ana de Armas, de 37 anos, anda circulando por aí, aproveitando os bons momentos da vida e, ao que parece, muito bem acompanhada. Ela — que, no mês passado, terminou o relacionamento de alguns meses com o ator Tom Cruise — estava aparecendo em alguns eventos acompanhada de um homem, que até então era somente um moreno misterioso, sendo elogiado nas redes sociais por internautas admirados com a sua beleza. Pois bem, trata-se do empresário brasileiro Marcelo Valente.

Até o momento, entretanto, nem Ana nem Marcelo, que tem 39 anos, confirmaram se estão realmente em um namoro, como apontam várias especulações que já circulam nas redes sociais. A cubana também não havia publicado nada referente ao relacionamento com Cruise.

Com o empresário, a estrela de “Blonde” (2022) foi flagrada em um passeio casual pelas ruas de Los Angeles no início desta semana. Eles ainda compareceram juntos a um show de Dua Lipa na cidade americana e foram vistos dançando juntos, alegres, mas sem demonstrar alguma proximidade em público.

Muito por conta de seu trabalho, Marcelo tem trânsito no universo dos famosos. No Brasil, ele já namorou outras celebridades. Ele, que vive em LA há cerca de dez anos, é natural de Salvador e já teve relacionamentos com a cantora Ivete Sangalo, a apresentadora Daniella Cicarelli e a empresária Fernanda Rolim.



Atualmente, ele é sócio da Babel Ventures, uma empresa de capital de risco em biotecnologia. Antes de entrar para a empresa, em 2017, Marcelo criou a Shepherd, sediada em Los Angeles, que atua conectando o universo do entretenimento ao setor de tecnologia. Ele, aliás, já teve como clientes famosos como a atriz Cleo Pires, o apresentador Sergio Marone e o lutador Anderson Silva.

A Babel ainda afirma que Marcelo tem sido responsável por atrair investidores importantes e ampliar a visibilidade das startups apoiadas pela empresa. A empresa diz que o empresário tem colaborado com artistas influentes e ajudou a aproximá-los de marcas e projetos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, fortalecendo parcerias internacionais.

