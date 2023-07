Moreno Veloso e Bem Gil fazem show em Olinda; saiba quando

A- A+

Os filhos de Caetano Veloso e de Gilberto Gil se reúnem no palco do projeto "Tardes Olindenses", promovido pela Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda, no dia 2 de setembro. Os ingressos já estão sendo vendidos.



Moreno, conhecido por seu álbum "Máquina de Escrever Música", começou sua trajetória profissional ao lado de Domenico, Kassin e Pedro Sá.



Já Bem, ligado ao grupo TONO, também atuou como produtor e compositor. As trajetórias de ambos se cruzaram e, juntos, produziram discos e shows, consolidando uma forte conexão musical.

SERVIÇO

Moreno veloso e Bem Gil no projeto "Tardes Olindenses"

Quando: 02/09

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Abertura da casa: 16h

Início da apresentação: 18h

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada) e R$ 40 (social - com doação de alimento); R$ 480 (mesa) pelo Sympla

Instagram: @casaestacaodaluz

