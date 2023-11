Morre a atriz Angela Rabello, aos 73 anos

A- A+

Atriz de novelas como "Cambalacho" (1986), "Amor à vida" (2013) e "Todas as flores" (2022), Angela Rabello morreu nesta quarta (29), aos 73 anos. A informação foi confirmada por sua filha, a também atriz Stella Rabelo. A causa da morte não foi divulgada.

Formada em Teoria do Teatro pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) em 1978, Angela estreou na TV Globo em 1984, na novela "Partido alto", e dois anos depois integrou o elenco de "Cambalacho". No mesmo ano, fez "Dona Beija" e "Tudo ou nada" na extinta TV Manchete.





Voltou à Globo em 1988 na minissérie "O primo Basílio". Na década de 1990 fez "Salsa e merengue" (1996) e "Suave Veneno" (1999). Entre outras novelas, integrou o elenco de "Esplendor" (2000), "Paraíso Tropical" (2007), o remake de "Gabriela" (2012), "Amor à vida" (2013) e "Novo mundo" (2017). Também participou da terceira fase da Escolinha do Professor Raimundo, como Vera Boiola, personagem inspirada na socialite Vera Loyola. Seu último trabalho na TV foi em "Todas as flores" (2022).

O corpo da atriz será cremado nesta quinta-feira (30), no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Norte do Rio.

