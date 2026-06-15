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Luto Morre a atriz Anne Schedeen, estrela de 'Alf, o ETeimoso' Atriz tinha 77 anos e a causa da morte ainda não foi revelada

A atriz Anne Schedeen, mais conhecida por interpretar a matriarca Kate Tanner na sitcom "Alf: o ETeimoso", morreu aos 77 anos. A família da atriz publicou uma mensagem confirmando a sua morte neste domingo (14), mas não revelaram a causa.

"É com o coração partido que compartilhamos a notícia de que Annie morreu em paz. Ela deixa um legado extraordinário de energia criativa, humor afiado, alegria pela família, adoração por cachorrinhos, ódio profundo por Trump, paixão por brechós e amor por uma boa história. Sentimos muito a sua falta. Nós a amávamos demais, assim como todos que a conheceram".

A família da artista a descreveu como "uma força da natureza":

"É inimaginável pensar na vida sem ela. Mas como ela dizia: "Estarei sempre com vocês". E ela tem razão. As memórias, as obras de arte, as gargalhadas, as joias feitas à mão, as pinturas a óleo, as esculturas, os figurinos e toda a alegria de viver permanecem.

O agente de longa data de Schedeen, Tom Markley, também confirmou a morte da amiga ao site Deadline. "Annie significava tudo para sua família e para esta agência", disse ele.

O passado pouco conhecido de Joaquin Phoenix: a conturbada infância do ator em uma seita.

Schedeen deixa o marido Christopher Barrett, com quem foi casada por 55 anos, sua filha Taylor Barrett, sua nora Hilary Flynn, seus irmãos Sarabeth Schedeen e Roland “Tony” Schedeen, a sobrinha Minnie e a cunhada Julieann Schedeen. Além dos seus cães resgatados, Roo e Red.

Em vez de flores, a família pediu doações para uma das causas favoritas da artista, a 'Habitat for Humanity', uma organização global especializada na construção e na melhora de moradias para famílias de baixa renda.

Nascida em 8 de janeiro de 1949 em Portland, Oregon, Luanne Ruth Schedeen começou a ter aulas de teatro ainda criança, estudando e atuando no Portland Civic Theatre. A atriz era mais conhecida por seu papel como Kate Tanner, uma mãe que acolhe um alienígena em sua casa na sitcom 'Alf, o ETteimoso', que teve quatro temporadas, de 1986 a 1990.

Schedeen fez sua estreia na tela em um episódio de 1974 de O Homem de Seis Milhões de Dólares , e continuou aparecendo em episódios de McCloud , A mulher biônica , Emergency!, O Incrível Hulk , Três é demais , Cheers , Magnum P.I. , Assassinato por escrito e judging amy , bem como em filmes como Embryo (1976), Flight to holocaust (1977), Exo-Man (1977), Champions: A Love story (1979), Second thoughts (1983), Slow burn (1986) e Cast the first stone (1989).

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