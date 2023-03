Morre a atriz, escritora, jornalista e poetisa Vanda Phaelante, aos 78 anos

A- A+

A escritora, jornalista, poetisa e atriz Vanda Phaelante faleceu na madrugada deste domingo (26). Seu velório será realizado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, a partir das 11 horas. A cremação às 16 horas. Segundo sua filha, Renata Phaelante , Vanda morreu em casa ao lado do esposo Renato Phaelante. “Mamãe tinha problemas cardiológicos, mas estava bem. Sentia desconfortos, mas dentro do normal. De repente partiu. Estava do lado do amor de sua vida, meu pai, com quem viveu 54 anos”, conta Renata, que igual a seus pais também é atriz. O outro filho do casal, Francisco Phaelante é médico.

O jornalista, ator, pesquisador e escritor, Leidson Ferraz lamentou a morte de Vanda, lembrando de sua trajetória , iniciada no Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP). Ainda de sua participação como uma das fundadoras da Cooperarteatro que reunia grandes atores e atriz pernambucanos, em 1986. E foi com a Cooperateatro a estreia nacional da peça As Conchambranças de Quaderna, de Ariano Suassuana.

“Ela foi uma artista incrível. Atuava, dirigia e escrevia peças”, conta Leidson Ferraz. Ela lembrou também as participações de Vanda no espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. “Foram diversas e credito que foi a última vez onde ela atuou”, recordou

Ela escrevia desde 1977, sendo autora de peças, romances, biografias e poemas. Em 2019, Vanda Phaelante lançou seu último romance, "Acorrentados". “Ela estava no momento escrevendo um novo romance”, conta sua filha Renata. Na época do lançamento de “Acorrentados”, Vanda concedeu entrevista para a âncora da Rádio Folha FM, Patrícia Breda. “Vanda foi uma grande atriz. Uma artista muito querida. Como jornalista dirigiu o núcleo de rádio e tevê na Universitária, onde trabalhei com ela”, lembra Patrícia Breda, lamentando a perda da amiga. Vanda Phaelante completaria 79 anos no próximo dia 12 de abril.

