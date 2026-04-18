LUTO

Morre a atriz francesa Nathalie Baye, anunciam seus familiares

A atriz enfrentava dificuldades de saúde desde o ano passado: em um comunicado, seus familiares indicaram que a atriz sofria da doença de Lewy

A atriz francesa Nathalie Baye posa no tapete vermelho antes da exibição de 'A Árvore da Vida', apresentado em competição no 64º Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, em 2011 - Foto: Valery Hache / AF

A atriz francesa Nathalie Baye faleceu na sexta-feira em Paris, aos 77 anos de idade, anunciaram seus familiares neste sábado à AFP.

Baye desenvolveu uma extensa carreira na televisão e no teatro, e participou de mais de 80 filmes. Em sua trajetória, ganhou quatro vezes o prêmio César. A atriz também foi reconhecida por participações especiais em séries como a produção francesa "Dix pour cent"

A atriz enfrentava dificuldades de saúde desde o ano passado. Em um comunicado, seus familiares indicaram que a atriz sofria da doença de Lewy.

 

Como atriz, Baye trabalhou sob a direção de cineastas como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol e Steven Spielberg.

Em 2009, havia recebido a condecoração da Legião de Honra francesa, no grau de Cavaleira (Dama).

