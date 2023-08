Morre a atriz Léa Garcia, aos 90 anos; ela receberia troféu em Gramado nesta terça-feira (15)

A- A+

Faleceu nesta terça (15), aos 90 anos, a atriz Léa Garcia. Segundo o filho e empresário Marcio Garcia, ela teve um infarto e chegou a ser encaminhada ao Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul. Léa receberia hoje à noite o Troféu Oscarito, honraria concedida desde 1990. O falecimento foi anunciado em publicação no perfil oficial da artista.



Com mais de 70 anos de trajetória, Léa Garcia tinha um currículo extenso com mais de 100 produções em teatro, cinema e televisão. No Festival de Gramado, já havia recebido quatro prêmios Kikito, por “Filas do Vento”, “Hoje tem Ragu” e “Acalanto”.





Na televisão, ela foi uma das artistas fundamentais na quebra de paradigmas de personagens que eram destinados a atrizes negras. Fez personagens marcantes nas novelas"Selva de Pedra", "Escrava Isaura", "Xica da Silva" e "O Clone".



Léa receberia, nesta noite, durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, o Troféu Oscarito, pelo conjunto da obra.

