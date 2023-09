Morre a atriz Marcia DeRousse, de "True Blood", aos 70 anos

A- A+

Marcia DeRousse, que ficou conhecida por interpretar a dra. Patricia Ludwig na série "True Blood", faleceu no último sábado (02), aos 70 anos, em sua casa em Altadena, na Califórnia. A informação foi confirmada pelo publicista da atriz, que afirmou que Marcia enfrentou longa doença.

Em post no Facebook publicado em abril, a atriz relatou que havia sofrido uma queda no consultório de seu médico, que resultou em complicações que ameaçavam sua vida.

Com 1,32m de altura, a atriz diagnosticada com nanismo fez sua estreia na atuação na comédia "Hotel das confusões" (1981), com Chevy Chase e Carrie Fisher. No cinema, também atuou em "Na ponta dos pés" (2002), ao lado de Gary Oldman, Kate Beckinsale, Matthew McConaughey e Peter Dinklage, e no terror "O quarto dos esquecidos" (2016), de D. J. Caruso.

Mas foi com o trabalho em "True Blood" que conseguiu maior visibilidade. Na pele da médica especializada em seres sobrenaturais, Marcia atuou em três episódios da produção da HBO criada por Alan Ball e Brian Buckner. Ela participa da segunda, da quarta e da sétima temporada da série com Anna Paquin e Stephen Moyer.

Natural de Doniphan, Missouri, Marcia se formou na Universidade de Missouri e se mudou para Los Angeles com sua mãe nos anos 1980. Ela acabou se interessando por atuar enquanto dava aulas em uma escola pública de Pasadena.

Veja também

LITERATURA Escritora Mirela Paes é a convidada de bate-papo literário em Boa Viagem