Morre a atriz Pamela Bach, de ''S.O.S. Malibu'', aos 62 anos

A atriz americana Pamela Bach morreu aos 62 anos. O seu corpo foi encontrado na quarta-feira (5) em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site TMZ.

A artista ficou conhecida por sua participação na série “Baywatch” (no Brasil, “S.O.S Malibu”), um grande sucesso entre o final dos anos 1980 e a década de 1990. Também ganhou destaque pelo casamento com o ator David Hasselhoff, com quem foi casada de 1989 a 2006.

“Nossa família está profundamente triste com o falecimento de Pamela Hasselhoff. Agradecemos as manifestações de amor e apoio neste momento difícil, mas pedimos privacidade enquanto lidamos com essa perda”, disse David, que também integrou o elenco do seriado, ao TMZ.

O divórcio do casal foi amplamente acompanhado pelo público em razão de uma briga por pensão alimentícia, que se estendeu por mais de dez anos.

A estreia de Pamela no audiovisual ocorreu em “O selvagem da motocicleta” (1983), dirigido por Francis Ford Coppola. O sucesso veio com “S.O.S Malibu”, no qual interpreta a dona de um café. Ela ainda participou de produções na televisão como “Sirens” e de filmes como “Route 66”, “Encontro com o medo” e “Nudity required”.

Pamela Bach deixa duas filhas e uma neta.

