Morre a atriz, socialite e designer de joias italiana Ira Von Fürstenberg, aos 84 anos

Filha do príncipe Tassilo Fürstenberg e da herdeira da Fábrica Italiana Automobilística de Turim (Fiat), Clara Jeanne Agnelli, Virginia "Ira" Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg nasceu em 1940 em Roma, e tornou-se uma das maiores figuras do jet set internacional nos anos 1970. Ela morreu nesta quarta-feira (19), aos 84 anos.

Entre as décadas de 1960 e 1980, Ira Von Fürstenberg atou em alguns filmes como "O incomparável espião" (1967), "O roubo das jóias sagradas" (1968), "Cinco bonecas pela lua de agosto" (1970) e "O quinto dedo" (1971). No Brasil, chegou a atuar na novela "Na idade do lobo", dirigida por Walter Avancini em 1972, e em filmes como "O amante de minha mulher" (1979), de Alberto Pieralis, e "Desejo selvagem", de David Cardoso.

Aos 14 anos, Ira foi prometida ao príncipe Alfonso de Hohenlohe, herdeiro de propriedades na Espanha e no México. Casaram-se em 1955, em Veneza, e tiveram dois filhos, Christoph (1956-2006) e Hubertus (1959), ex-esquiador olímpico. Sua ligação com o Brasil começa quando conhece o playboy Francesco "Baby" Pignatari, com quem viveu uma grande paixão. Ela se divorciou do príncipe em 1961, quando se casou com Baby em Nevada, nos Estados Unidos. O fim do casamento custou-lhe a guarda dos dois filhos.

Ira mudou-se para São Paulo, onde montou a célebre mansão das tochas, tornando-se uma presença obrigatória no colunismo social. Após três anos a união com Baby chegou ao fim: os dois se separaram em Las Vegas, quando ira tinha 25 anos.



Após se afastar do cinema e trabalhando como designer de joias, Ira sofre um duro golpe, com a perda de filho Christoph, aos 49 anos, numa cadeia em Bangcoc onde foi preso por falsificar seu visto de permanência na Tailândia.

