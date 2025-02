Morre a avó de Tatá Werneck, aos 89 anos, e apresentadora lamenta: ''chorando que nem uma capivara''

A- A+

Tatá Werneck usou suas redes sociais nesta segunda-feira (17) para homenagear sua avó, Vera, que morreu aos 89 anos. Em um relato emocionado, Tatá disse que Dona Vera "virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê".

A atriz e apresentadora foi consolada por diversos famosos. "Receba meu amor em seu coração", escreveu Beth Goulart nos comentários. "Sinto muito, amiga", lamentou Debora Falabella. "Meu abraço mais apertado, meu colo e meu amor pra ti, minha amiga querida", disse Fafá de Belém.

Em seu post, Tatá compartilhou algumas fotos de Dona Vera. E fez uma reflexão sobre a importância que ela teve em sua trajetória.

"Os avós vão embora antes e deixam a gente cheios de saudade. Eu honro a sua passagem pela vida, vozinha. Chorando que nem uma capivara ainda. Mas grata a Deus! Prometo fazer as unhas. E rezar por você todos os dias. E sempre trabalhar pra não depender de ninguém. E pode deixar que ficarei longe da sua cristaleira. Deus te receba com todo amor que há. Te amo. Obrigada. Não tenho mais avós e avôs no plano físico. Sinto que hoje foi o dia em que amadureci", finalizou a apresentadora do "Lady night".

Veja relato completo:

