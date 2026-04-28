A- A+

Luto Morre a cantora Beverley Martyn, aos 79 anos, conhecida por sucessos dos anos 1960 Também compositora, ela escreveu canções em parceria com o seu ex-marido, John Martyn

A cantora britânica Beverley Martyn morreu, aos 79 anos, nesta terça-feira (28). O anúncio foi feito por um comunicado da família de seu ex-marido, John Martyn, com quem escreveu canções que fizeram sucesso nos anos 1960. Os dois também lançaram álbum em dupla. A nota informou que ela morreu em casa, de forma tranquila, mas não especificou a causa da morte, segundo o jornal britânico The Guardian.

Beverley se tornou um nome do folk-rock britânico atuante nos anos 1960 e 1970. Ela lançou canções como "Happy New Year", em uma versão tocada por Jimmy Page, antes dele participar do Led Zeppelin, que já contava com uma guitarra distorcida do astro inglês, e "Museum".

"Foi uma sessão notável; na época da gravação, eu sabia que ela era um talento brilhante no mundo da performance e da composição", disse Page, sobre a sessão de música.

Ela também participou do famoso álbum "Bookends", de Simon & Garfunkel. Ela também se envolveu com Paul Simon brevemente, enquanto estudava em Londres, antes de conhecer John, em 1969. Neste mesmo ano, os dois gravaram o álbum "Stormbringer", em Woodstock.

Seu parceiro de carreira de vida, com quem teve ainda dois filhos, John morreu em 2009, aos 60 anos.

Veja também