Morre a cantora e compositora Cristina Buarque, aos 74 anos

A cantora e compositora Cristina Buarque morreu. A informação foi confirmada pelo filho da artista, Zeca, nas redes sociais. Filha do historiador Sérgio Buarque de Hollanda, Cristina era irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda. Avessa aos holofotes, ela capitaneava famosa roda de samba em Paquetá, no Rio de Janeiro, onde morava.

O filho da artista, Zeca Ferreira, compartilhou um post nas redes sociais com a seguinte legenda:

"Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? Mas foi isso a vida inteirinha dessa mulher que tivemos, nós 5, a sorte grande de ter como mãe. Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra. "Bom mesmo é o coro", ela dizia, e viveria mesmo feliz a vida escondidinha no meio das vozes não fosse esse faro tão apurado, o amor por revirar as sombras da música brasileira em busca de pequenas pérolas não tocadas pelo sucesso, porque o sucesso, naqueles e nesses tempos, tem um alcance curto. É imagem bonita e nítida mas desfoca as outras belezas que se perderiam na sombra não fossem essas pessoas imunes ao imediato. Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Farol, chefia, braba, a dona da porra toda. Vai em paz, mãe".