Morre a jornalista Glória Maria, aos 73 anos, no Rio de Janeiro

A jornalista Glória Maria, de 73 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (2), na cidade do Rio. A informação foi divulgada pelo G1. A causa da morte não foi informada.

Glória estava afastada da TV desde dezembro para cuidar da saúde e deveria retornar ao Globo Repórter, programa que apresentava na emissora, neste ano de 2023, segundo comunicado da emissora divulgado no último dia 4 de janeiro.



Por meio de nota nesta quinta, a TV Globo lamentou a morte da jornalista, que trabalhava na emissora desde 1971.



“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente", diz a nota.



"Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", informou a nota.

