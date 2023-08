Morre a 'Mulher de Branco', musa da Bossa Nova e personagem querida das ruas de Ipanema

A- A+

O bairro de Ipanema perdeu, nesta quinta-feira, uma de suas personagens mais marcantes. Anamaria Teixeira Carvalho, que nos anos 1990 ganhou o apelido de “Mulher de Branco”, morreu aos 75 anos conforme informou o blog do colunista Ancelmo Gois. Era figura conhecida nas ruas do bairro, por onde caminhava diariamente, quase sempre com uma flor no cabelo e trazendo um carrinho de feira pela mão. Considerada uma das musas da Bossa Nova, foi casada com Marcos Valle nos anos 1960. Nas redes sociais, o músico lamentou a morte da ex-companheira:

"Soube da partida da Anamaria ontem aqui na Europa, durante a turnê que estou fazendo aqui. Eu e seu irmão Luiz Carlos então nos falamos ao telefone, e ele me confirmou. Anamaria e eu fomos casados por 4 anos, ainda muito jovens. Nós nos casamos quando eu tinha 21 e ela 19 anos. Ela era uma mulher/menina de personalidade forte, alegre, muito justa e amorosa. Fomos felizes durante esse tempo, tanto no Brasil, quanto viajando pelo mundo. Ainda muito jovem, a vida à levou para outros caminhos. Mas durante todo esse tempo, o seu irmão, meu querido amigo, mais conhecido como Meu Bom, sempre estivemos em contato, ajudando-a no que fosse preciso. Que ela siga na luz e que a família fique em paz", escreveu Marcos Valle.

Anamaria tinha 75 anos. Nos anos 1970 ela também se aventurou na música com o pseudônimo OrianaMaria. Em 2020, o Segundo Caderno do Globo contou a história do relançamento de seu primeiro e único disco, o compacto “Arembip Iº”, com três músicas de inspiração psicodélica, gravado com músicos da cena roqueira de Buenos Aires.

Anamaria foi tema do documentário "A mulher de branco em Ipanema", do jornalista Chico Canindé. Há tempos ela trocara o branco que ajudou a fazer sua fama nas ruas de Ipanema, onde viveu boa parte da vida, pelos tons de azul.

