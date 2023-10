A- A+

LUTO Morre poeta americana Louise Glück, ganhadora do Nobel de Literatura em 2020 Nascida em Nova Iorque, Lousie era considerada uma das maiores figuras da poesia nos Estados Unidos

A poetisa americana Louise Glück, premiada com o Nobel de Literatura em 2020, morreu aos 80 anos, confirmou esta sexta-feira à AFP a Universidade de Yale, onde trabalhava como professora.



Nascida em Nova Iorque e considerada uma das maiores figuras da poesia nos Estados Unidos, Glück foi premiada pela academia sueca pela “sua voz poética característica”, tornando-se a 16ª mulher a ganhar o prémio literário.

Glück ganhou o prêmio Nobel por sua “inconfundível voz poética que, com austera beleza, faz da existência individual universal”. A poetisa estreou na literatura em 1968 e é autora 12 coletâneas de poemas e de alguns volumes de ensaios sobre o fazer poético.

Ao longo da carreira, já recebeu prêmios importantes, como o Pulitzer e o National Book Award. Em 2015, ela recebeu, do presidente americano Barack Obama, a Medalha Nacional de Artes e Humanidades.









Conhecida por seus versos límpidos e autobiográficos, ela com frequência recorre à mitologia greco-romana, à natureza e à história para refletir sobre o cotidiano e a vida moderna. A poeta é a décima-sexta mulher a levar o Nobel de Literatura.

Entre seus principais livros estão "The Triumph of Achilles" (O triunfo de Aquiles), de 1985, e "Ararat" (referência ao Monte Ararat onde, segundo a Bíblia, a arca de Noé atracou depois do dilúvio). Em "Ararat", Glück se esforçou para encontrar uma dicção mais prosaica, sem adornos e que fluisse naturalmente. Em seus ensaios, ela se debruçou sobre poetas T.S. Eliot, John Keats e George Oppen.

Nascida em Long Island, no estado de Nova York, Glück estudou na Universidade Columbia e já lecionou em diversas instituições de ensino superior nos EUA.



Numa entrevista à revista literária "Poets & Writers Magazine", ela afirmou que poetas precisam viver a vida para poder produzir algo de original e que "reprimir impulsos passionais em favor da arte" é um "erro terrível".

