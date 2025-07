Morre a produtora cultural Zita Carvalhosa, aos 65 anos

A- A+

Aos 65 anos, morre Zita Carvalhosa. A morte da produtora foi confirmada pelo cineasta Francisco Cesar Filho no seu instagram, nesta terça (22). O velório será realizado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, na quarta (23).



Figura famosa no meio do audiovisual, ela era fundadora do festival de curtas Kinoforum, fundadora e diretora do Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo e chefe da companhia cinematográfica Superfilmes.







Zita deixa um legado de fomento a produções independentes além de incentivo ao espaço das mulheres na indústria. Entre um dos nomes que ela ajudou, está a diretora dos filmes "Carvão" (2022) e "Pedágio" (2023), Carolina Markowicz.



"Zita era uma mestra. Sabia cinema e fazer cinema. Ainda me impressiona sua habilidade de pensar em estratégias e estruturas para fazer a artesanal máquina do cinema independente girar. Como ninguém, inclusive. Ela sabia, ela era. Até hoje ouço internamente seus ensinamentos no meio das loucuras da vida do cinema, e tentativa de buscar o simples, isso sim, o mais complexo. Obrigada por ter me dado a honra de produzir meu primeiro longa. O cinema e todos nós sentiremos sua falta", compartilhou Markowicz nas suas redes sociais



Veja também