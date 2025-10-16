A- A+

Luto Morre Ace Frehley, guitarrista do Kiss, aos 74 anos Músico fez parte da banda em dois momentos: de seu início, em 1973, até 1982, e de 1996 a 2001

Ace Frehley, o guitarrista solo original da banda Kiss, morreu nesta quinta-feira, 16 de outubro, em Morristown, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em comunicado, a família do músico afirmou que ele sofreu uma queda em casa. Frehley tinha 74 anos.

No dia 6 de outubro, um comunicado postado nas redes sociais do guitarrista anunciava o cancelamento do restante de sua agenda para 2025

Frehley tocou com o Kiss em dois momentos: do início da banda, em 1973, até 1982. E, mais tarde, de 1996 a 2001. O músico era conhecido por tocar guitarras equipadas com efeitos pirotécnicos e por seu personagem de palco distinto: ele era chamado de “o Spaceman” ou “Space Ace” por causa das estrelas prateadas no rosto. Frehley também ajudou a criar o logotipo da banda, com a colaboração do guitarrista Paul Stanley.

Desde 2014, Frehley está no Rock & Roll Hall of Fame junto com Stanley, o baixista Gene Simmons e o baterista Peter Criss.

Paul Daniel Frehley nasceu no Bronx em 27 de abril de 1951 e começou a tocar guitarra aos 13 anos. Recebeu o apelido de Ace aos 16 anos, dado por um baterista de uma de suas primeiras bandas, em agradecimento por apresentá-lo a garotas atraentes. Nos primeiros dias do Kiss, Frehley passou a usar o apelido em tempo integral para evitar confusão com Paul Stanley.

Durante sua passagem original pelo Kiss, a banda lançou 11 álbuns — entre estúdio e ao vivo — que receberam certificações de ouro ou platina nos Estados Unidos.

Ace Frehley deixa a mulher, Jeanette, e a filha, Monique.

